FAG encerra inscrições nesta terça-feira (13)

A FAG, Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, é uma instituição de ensino superior e particular com sede principal na cidade de Cascavel, Paraná.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um de seus maiores destaques da FAG é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a FAG irá oferecer 81 vagas para o curso de Medicina ministrado em Cascavel, PR. As inscrições para a próxima edição do Vestibular da FAG estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta terça-feira (13 de junho).

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da FAG. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FAG 2023/2: últimos dias para inscrições

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da FAG estão abertas desde o dia 03 de abril. Porém, todos os candidatos poderão se inscrever até às 19h desta terça-feira, dia 13 de junho.

Os estudantes deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular no site da FAG.

Para participar do processo seletivo, é necessário parar uma taxa de inscrição de R$ 400,00. O comprovante de inscrição no vestibular estará disponível ao candidato para impressão em até 02 dias úteis depois do pagamento da taxa de inscrição.

Segundo o Manual do Candidato do Vestibular de Medicina, os candidatos “treineiros” poderão se inscrever e participar do processo seletivo, sem direito à vaga caso sejam aprovados.

Além disso, no momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma língua estrangeira: inglês ou espanhol.

Acesse o Manual do Candidato do Vestibular de Medicina 2023/2 da FAG para mais informações sobre o funcionamento das inscrições.

Vestibular de Medicina FAG 2023/2: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2023/2 da FAG prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 17 de junho, das 14h às 18h. Os candidatos poderão conferir o local de prova a partir das 12h do dia 16 de junho.

A prova presencial será dividida em duas partes. A primeira será composta por uma redação, valendo 10 pontos ao todo. O texto deverá possuir entre 20 e 30 linhas, sob pena de desclassificação.

A parte 2 da prova, por sua vez, será formada por 50 questões de múltipla escolha (objetivas), valendo 1,8 pontos cada. A pontuação máxima na prova objetiva será de 90 pontos.

As duas provas poderão receber a pontuação máxima de 100 pontos. A nota final do candidato no Vestibular de Medicina da FAG será calculada com base na soma da pontuação obtida nas duas partes do exame presencial.

Vestibular de Medicina FAG 2023/2: livros obrigatórios

Os organizadores do Vestibular de Medicina 2023/2 separaram uma lista de livros obrigatórios para as questões de literatura da prova. Veja quais foram as obras selecionadas:

Paulo Leminski – Um homem com uma dor;

Casimiro de Abreu – Amor e medo;

Mário Quintana – Estou sentado sobre minha mala;

Lima Barreto – O pecado;

Dalton Trevisan – Capitu sem enigma;

Cruz e Sousa – Lenda dos campos;

Miguel Sanches Neto – A segunda pátria;

Josué Guimarães – Os tambores silenciosos;

Carolina Maria de Jesus – Quarto de Despejo.

Vestibular de Medicina FAG 2023/2: divulgação dos resultados

O resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 será publicado no dia 21 de junho, a partir das 17h. Os candidatos poderão acessar o documento diretamente no site da FAG.

Os procedimentos de matrículas dos convocados em primeira chamada irão acontecer de forma presencial na sede da FAG. Os candidatos deverão realizar a matrícula entre os dias 22 e 23 de junho de 2023, das 08h às 21h30.