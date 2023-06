Família de Vegas relata ter visto alienígenas, algo estranho capturado em Bodycam

Isso aconteceu no início de maio, mas só está sendo relatado agora … isso depois que o Vegas Metro divulgou várias imagens relacionadas ao caso. A família – que não foi identificada – ligou para o 911 em 1º de maio para relatar ter visto 2 seres enormes, com pelo menos 2,5 metros de altura, vagando por sua propriedade.

Eles dizem que os ETs entraram em seu quintal depois do que descreveram como um estrondo nas proximidades … parte do qual, ao que parece, pode ter sido realmente capturado em imagens de bodycam feitas por um dos policiais que responderam naquela noite. Como você pode ver, é um objeto brilhante verde brilhante que está descendo do céu… e foi gravado inadvertidamente.