Fan Tokens: Aniversário de cinco anos do Socios.com e seus Fan Tokens com brindes

“Cinco anos de seu apoio. Cinco anos de sua paixão. Cinco anos de sua alegria. Cinco anos de suas experiências. Cinco anos sendo mais que fã!”, dizia um tweet do Socios.com para anunciar que a plataforma Fan Tokens completou cinco anos.

Um número redondo que tinha que ser comemorado, e como poderia ser de outra forma, senão com detentores de fichas.

Cinco anos quebrando a distância entre torcedores e clubes

Nesses cinco anos, os torcedores se tornaram jogadores ativos no jogo e não mais meros espectadores. Tudo graças a um ingrediente especial: os Fan Tokens, capazes de quebrar a distância entre torcedores e seus clubes. Então desta vez não foi para menos: o Socios.com sorteou Tokens Torcedores para cinco torcedores de um time de sua escolha.

Para conseguir esses Tokens de Torcedor, era necessário comentar com uma hastag criada para a ocasião: #Socio5. Um presente que agradeceu aos seus detentores de fichas por tornarem “tudo isto possível” num aniversário muito especial.

O que é o Socios.com e os Tokens de Torcedor?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos.

Por meio dos Fan Tokens, que nasceram em 2018 graças a Alexandre Dreyfus, os torcedores podem acessar promoções e descontos especiais, participar das decisões do time por meio de pesquisas e ganhar prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como disputar uma partida na casa de seu time. estádio ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga Santander e do Atlético de Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, Real Sociedad, Valencia e Levante, além do clube de esports Team Heretics. A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.