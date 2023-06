FAPEM de Cambuí – MG abre concurso público com SALÁRIO de até R$2,4 MIL

Em Minas Gerais, o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal (Fapem) abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível alfabetizado e médio na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliiiar Administrativo III (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.512,43 a R$ 2.421,30, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de agosto até o dia 26 de setembro de 2023, exclusivamente no endereço eltrônico oficial da banca organizadora IBDO Projetos. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguinte etapa: prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático para todos os cargos, a serem aplicadas no dia 29 de outubro de 2023.

ATRIBUIÇÕES FAPEM de Cambuí – MG

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1. Controlar gêneros alimentícios necessários, recebendo-os, armazenando-os adequadamente e solicitando sua aquisição sempre que necessário.

2. Preparar lanches e cafezinho e distribuí-los de acordo com os procedimentos estabelecidos.

3. Manter limpo e asseado o local de trabalho.

4. Zelar pela guarda e higienização dos utensílios usados para a confecção e para o serviço de lanches e cafezinhos.

5. Proceder à faxina das áreas de expediente interno e externo além das sanitárias, de acordo com procedimentos determinados.

6. Remover o pó dos móveis, das paredes, dos tetos, das portas, das janelas e dos equipamentos.

7. Proceder à limpeza de escadas, pisos, passadeiras e tapetes, de acordo com procedimentos determinados.

8. Limpar utensílios utilizados para serviço de café e lanche.

9. Coletar lixo e depositá-lo em local adequado.

10. Auxiliar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios escolares, bem como de escritório.

11. Comunicar à sua chefia as necessidades de substituição de lâmpadas, consertos de vidraças, torneiras, etc; entre outras atividades.



AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

1. Executar trabalhos de protocolo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de processos, documentos, publicações, bem como preenchimento de formulários de controle administrativo, conferir documentos.

2. Realizar levantamentos coletando dados em arquivos e fichários, efetuando cálculos para obter informações necessárias a relatórios e outros documentos da unidade em que trabalha.

3. Preparar ofícios, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins, relatórios, mapas, requisições e outros documentos atendendo a necessidades administrativas.

4. Atender ao público, prestando informações relativas à sua área de atuação ou orientando-o para outros setores.

5. Operar equipamento eletrônico que seja instrumento para o trabalho. 6. Realizar todos os serviços pertinentes à área de Pessoal, tais como: Preparar folhas de pagamento, férias, rescisão, cadastramento e recadastramento de aposentados e pensionistas; entre outras atividades.

EDITAL FAPEM nº 01/2023: clique aqui