Fãs criticam a nova namorada de Braxton Berrios, Alix Earle, depois que um vídeo a mostra jogando comida no lixo: isso não deve ser tolerado

Alix Earle enfrentou severa reação depois de exibir orgulhosamente os restos de seu pedido de comida intoxicada, que pretendia alimentar um número excessivo de pessoas, mas acabou praticamente intocado.

A influenciadora de mídia social de 22 anos, originalmente de Nova Jersey, mas atualmente morando em Miami, usou o TikTok como uma plataforma para mostrar seu excesso de pedidos extravagantes da noite anterior.

Destinado a apenas duas pessoas, era um sortimento de itens como pizzas, hambúrgueres, nachos, batatas fritas e anéis de cebola, entre outros.

Mídia social chocada

No entanto, vários usuários nas mídias sociais ficaram chocados, com um expressando desapontamento com o fato de tal comportamento ser celebrado.

O vídeo, que obteve mais de 1,4 milhão de visualizações, mostra Alix vestida com um pijama azul floral, dirigindo-se diretamente à câmera.

“É por isso que você não tem permissão para me deixar fazer o pedido de comida depois de sair”, disse ela.

“Éramos dois e acho que pedi para 45 pessoas.”

A câmera percorre a seleção, revelando dez caixas para viagem cheias de várias refeições e acompanhamentos, como pizzas, anéis de cebola, nachos, palitos de mussarela e até um hambúrguer com batatas fritas. No entanto, uma parte significativa da comida permanece praticamente intocada.

“Esta foi a minha sopa de cebola francesa e eu a destruí”, acrescentou ela.

Ela então mostra os recipientes empilhados de comida para a câmera, exclamando: “isso é tão pesado e nojento. Bon appetit.”

No entanto, seus seguidores rapidamente a criticaram pelo desperdício. Uma pessoa comentou: “Não quero ser essa pessoa, mas isso é tão inútil e decepcionante que elogiamos esse tipo de coisa.”

Outro indivíduo acrescentou: “Esse comportamento não deve ser tolerado”.