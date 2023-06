Fãs criticam o movimento ‘vendido’ de Lady Gaga com promoção de remédio para enxaqueca

Lady Gaga está recebendo críticas por fazer parceria com Pfizer para promover o medicamento para enxaqueca Nurtec. Os fãs estão expressando sua decepção com a parceria paga de Gaga, acusando-a de se vender por dinheiro e chamando o anúncio de “cringey”.

Um fã comentou: “Garota, o que aconteceu com você? Você costumava dizer ‘Eu odeio dinheiro’ em 2009.” Outro fã questionou a autenticidade da parceria, perguntando: “Quem está fazendo isso? [medicine]? Isso é uma loucura.”

Alguns fãs também estão criticando Gaga por não reconhecer Mês do Orgulho em sua mídia social, considerando seu apoio anterior para LGBTQIA+ direitos. “É o mês do orgulho e você está garantindo um contrato de marca com analgésicos?”, Um fã expressou sua preocupação.

A reação começou quando Gaga, conhecida por seu hit “Bad Romance”, anunciou sua parceria com a Nurtec no Instagram. Ela compartilhou uma foto sua se apresentando no palco com o logotipo da Nurtec exibido no canto.

Na legenda, ela escreveu: “Desde a infância, eu lido com dores de enxaqueca. Quando experimentei Nurtec ODT (rimegepant) 75 mg pela primeira vez, nunca esquecerei que desejava tê-lo encontrado antes. É por isso que eu Tenho orgulho de fazer parceria com a Nurtec ODT. Estamos juntos nisso.”

Ela compartilha sua experiência lidando com enxaqueca

Gaga também apareceu em um comercial de TV da droga, descrevendo-se como uma “paciente real”. Ela compartilhou sua experiência com a dor e destacou como Nurtec ODT pode ajudar a tratar e prevenir enxaquecas.

Embora a resposta ao anúncio tenha sido extremamente negativa, alguns apoiadores defenderam Gaga e apontaram sua luta contínua contra doenças crônicas. Eles lembraram aos críticos que Gaga discutiu abertamente seu diagnóstico de fibromialgia, uma condição que causa dor intensa e que a forçou a cancelar turnês no passado.