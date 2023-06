Fãs de Britney Spears estão furiosos por ela não ter se apresentado com Elton John em Glastonbury

O Festival de Glastonbury veio e se foi – e com ele, também os sonhos de Britney Spears os fãs sumiram… isso depois que esperavam vê-la subir ao palco.

Elton John encabeçou domingo, e durante todo o seu set… houve muita conversa online que Britney poderia, talvez, aparecer e se apresentar com ele como um convidado especial. A música que todos pensaram que fariam um dueto… sua colaboração de 2022, ‘Hold Me Closer’.

À medida que o show avançava, no entanto, ficou claro para as pessoas … BS não iria aparecer. Isso ficou ainda mais evidente quando Brandon Flowers foi escolhido para ‘Tiny Dancer’.

O reações eram muito engraçados – as pessoas no aplicativo Bird eram (brincando?) em armas sobre o fato de BF ter sido morto em vez de Britney … e que toda a expectativa não deu em nada.

Quanto à própria Britney… ela acabou de voltar de umas férias no México – e tem estado ocupada postando seu habitual conteúdo aleatório no IG Domingo, não fornecendo nenhuma indicação real de que ela estava pronta para pegar o microfone ou se apresentar na frente de milhares de pessoas do nada.