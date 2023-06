Fãs de Louis Tomlinson são forçados a fugir do show quando a tempestade de granizo atinge o local

Louis Tomlinson os fãs estão lambendo suas feridas esta manhã depois que uma forte tempestade de granizo os obrigou a evacuar seu show no Colorado … e quase 100 espectadores ficaram feridos.

O desastre climático aconteceu na noite de quarta-feira no famoso Anfiteatro Red Rocks – o show estava marcado para começar às 19h, mas a grande quantidade de granizo resultou em alguns atrasos e atrasos até que tudo foi cancelado por volta das 10: 25h.

Os fãs também estavam procurando abrigo em qualquer lugar que pudessem … e muitos foram ao Twitter após o pesadelo para reclamar do granizo do tamanho de uma bola de golfe. Um chamou a provação de “a noite mais assustadora da minha vida”, enquanto outro afirmou que eles deixaram o local com a mão quebrada.