Fãs de Tom Sandoval estão indo duro para ele apesar do escândalo de trapaça, reencontro contundente

por Tom Sandoval pode ser o cara mais odiado do reality show, mas ele com certeza é o rei quando está se apresentando no palco … como evidenciado por seu último show !!

Tom e sua equipe subiram ao palco na quinta-feira no Music Hall em Louisville, Kentucky, para a última parada da turnê “Tom Sandoval & The Most Extras” – e uma testemunha ocular nos disse que ele derrubou a casa … com fãs mostrando a ele uma tonelada de amor durante sua apresentação de uma hora.

Ao longo da noite, ele tocou uma série de sucessos dos anos 70, 80 e 90 … incluindo “Somebody to Love” do Queen e “Groove Is in the Heart” de Deee-Lite, e os fãs comeram.

Sandoval fez seus movimentos preferidos – ficar sem camisa e tirar fotos com os fãs, e antes que a noite terminasse … ele assinou “Stay Fancy” com marcador no braço de um cara.



Claro, todo o amor que ele está recebendo enquanto se apresenta é um grande contraste com a forma como as coisas estão indo na vida real.

Como você sabe, a estrela de “Vanderpump Rules” esteve em água muito quente desde que a notícia se espalhou, ele o que foi traição é seu parceiro de longa data Ariana Madix com seu amigo/costar Raquel Leviss.

Naturalmente, isso colocou um parada brusca em seu relacionamento de 10 anos, e quase todos os membros de seu elenco foram rasgados a torto e a direito, em público e na reunião de “Regras de Vanderpump”.



Apesar de tudo isso, nos disseram que ele ainda está shows esgotados. Você deve se lembrar, sua equipe de segurança expulsou um fã de seu show em Pittsburgh depois que ela segurou uma placa #TeamAriana.