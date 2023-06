Fat Joe: frase infeliz de ‘Dick from Kansas’ rouba show no Draft da NBA

Fem Joe realmente queria Gradey Dick Tornar-se um New York Knicks. Tanto que ele continuou dizendo a Stephen A. Smith “Eu gosto de Dick do Kansas”, durante a cobertura ao vivo do Draft da NBA de 2023. O Incline-se para trás A frase de efeito do rapper instantaneamente se tornou viral nas redes sociais.

O New York Knicks não fez uma escolha na noite de quinta-feira, mas isso não impediu o torcedor de NY de longa data Joe gordo de participar das comemorações. Quando o SAS perguntou a Joe o que ele estava fazendo no set com o Knicks não tendo seleções, Joe respondeu “história”. O artista de hip hop OG disse ao especialista que Wembanyama é o “jogador mais badalado desde LeBron James”.

Fat Joe é um grande fã de Gradey Dick’s

Fat Joe então elogiou Scoot Henderson, dizendo que teria sido a escolha número um, se não fosse pelo unicórnio francês. “E como torcedor do Knicks, gosto do Dick do Kansas”, disse ele. A declaração, em referência ao pequeno atacante Gradey Dick, fez cócegas em todos.

A frase de efeito viralizou instantaneamente, tornando-se um dos principais tópicos de tendências no Twitter. E, infelizmente para Joe, Gradey Dick foi levado pelos rivais da Conferência Leste Toronto Raptors com a 13ª escolha. A menos que os Knicks troquem por ele, o sonho do rapper do Terror Squad de ver o Universidade do Kansas produto em uma camisa Knickerbocker terá que esperar.