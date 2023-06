Fatecs aplicam provas do Vestibular 2023/2 neste domingo (25)

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) realizam na tarde deste domingo, dia 25 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma do processo seletivo, a aplicação acontecerá no período das 13h às 18h (horário de Brasília).

Conforme o Manual do Candidato, haverá locais de prova em diversos municípios do Estado de São Paulo nos quais há unidades de ensino das Fatecs. Para consultar onde fará as provas, o candidato deve acessar o site do Vestibular Fatec e fazer login na Área do Candidato. É necessário usar o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com as orientações das Fatecs, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência de 1 (uma) hora, para localizar sua sala e sua carteira, evitando-se, assim, possíveis imprevistos. A instituição não permitirá o acesso após o horário de fechamento dos portões, de modo que os candidatos atrasados não poderão fazer as provas.

O portão de acesso ao local de prova será aberto às 12h15 e fechado às 13h, impreterivelmente, considerando o horário oficial de Brasília.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, para responder as provas. Após o início do Exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até as 15h30 dentro da sala do Exame, podendo levar o caderno de questões a partir desse horário.

Vestibular 2023/2: Composição das provas

Nesse processo seletivo, as Fatecs irão aplicar uma prova composta por 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas sobre disciplinas ministradas durante o Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva abarcará conhecimentos de Biologia, Língua Portuguesa, Física, Química, Geografia, História, Matemática, Inglês.

Já a prova de redação apresentará um tema da atualidade para que os candidatos desenvolvam um texto argumentativo. O edital indica ainda que os candidatos deverão demonstrar o domínio da norma padrão do português e conhecimento sobre o tema proposto.

Oferta de vagas



Segundo o Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo responsável por administrar as Fatecs, para esta edição do Vestibular Fatec, há a oferta de mais de 18 mil vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As vagas ofertadas pelas Fatecs são para mais de 50 opções de cursos na modalidade presencial e na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Entre os cursos ofertados estão: Agroindústria; Agronegócio; Alimentos; Biocombustíveis; Ciência de Dados; Comércio Exterior; Construção Civil – Edifícios; Desenvolvimento de Software Multiplataforma; Design de Mídias Digitais; Eletrônica Automotiva; Eletrônica Industrial; Estradas; Fabricação Mecânica; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da Produção Industrial; Gestão da Qualidade; Ambiental; Informática para Negócios; Jogos Digitais; Logística; Logística Aeroportuária; Mecânica Automobilística; Mecânica de Precisão; Mecanização em Agricultura de Precisão; Mecatrônica Industrial; Processos Químicos.

Resultados e matrículas

De acordo com o cronograma, as Fatecs devem liberar o gabarito oficial das provas no dia 26 de junho, próxima segunda-feira. A divulgação do resultado do Vestibular 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 11 de julho, a partir das 15h.

As matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas entre os dias 12 a 14 de julho. De acordo com o cronograma, a divulgação da 2ª chamada está prevista para o dia 25 do mesmo mês. Entre os documentos exigidos pelas Fatecs para o registro acadêmico está o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular Fatec na íntegra.

