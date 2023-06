Fatecs liberam gabaritos do Vestibular 2023/2

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) já liberaram os gabaritos referentes às provas do Vestibular 2023/2. Desse modo, os participantes já podem conferir as respostas oficiais das questões objetivas por meio do site do Vestibular Fatec. O caderno de questões também está disponível.

De acordo com a instituição, caso o candidato tenha algum questionamento a respeito do exame, poderá encaminhar a pergunta ao “Fale Conosco” do site oficial, com a devida justificativa e proposta de resolução. O prazo para envio dos questionamentos chega ao fim às 15 horas desta terça-feira, dia 27 de junho.

A divulgação do resultado do Vestibular 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 11 de julho, a partir das 15h.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 12 a 14 de julho. De acordo com o cronograma, a divulgação da 2ª chamada está prevista para o dia 25 do mesmo mês. Entre os documentos exigidos pelas Fatecs para o registro acadêmico está o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Vestibular Fatec 2023/2

As provas do Vestibular 2023/2 foram aplicadas no último domingo, dia 25 de junho, no período das 13h às 18h (horário de Brasília). Houve locais de prova em todas as regiões do Estado, nas cidades para as quais há oferta de vagas.

Conforme indicado previamente no edital, as Fatecs aplicaram uma prova composta por 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas sobre disciplinas ministradas durante o Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva abarcou conhecimentos de Biologia, Língua Portuguesa, Física, Química, Geografia, História, Matemática, Inglês.

A prova de redação apresentou um tema da atualidade para que os candidatos desenvolvessem um texto argumentativo. Conforme indicado no edital, na prova de redação os candidatos precisaram demonstrar ter o domínio da norma padrão do português e conhecimento sobre o tema proposto: “Como combater a insegurança alimentar no Brasil?”.



Pontuação acrescida

As Fatecs contam com o Sistema de Pontuação Acrescida, que disponibiliza pontuação extra à nota final obtida no exame aos seguintes candidatos:

3% de bônus: estudantes afrodescendentes

10% de bônus: quem cursou o ensino médio integralmente na rede pública

13% de bônus: candidatos que se encaixam nas duas situações acima

Para a classificação, serão consideradas as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. Na lista constarão os nomes de todos os candidatos inscritos no processo seletivo. A chamada para matrículas é feita com base na classificação, até o limite de vagas oferecidas.

Oferta de vagas

Segundo o Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo responsável por administrar as Fatecs, para esta edição do Vestibular Fatec, há a oferta de mais de 18 mil vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As vagas ofertadas pelas Fatecs são para mais de 50 opções de cursos na modalidade presencial e na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Entre os cursos ofertados estão: Agroindústria; Agronegócio; Alimentos; Biocombustíveis; Ciência de Dados; Comércio Exterior; Construção Civil – Edifícios; Desenvolvimento de Software Multiplataforma; Design de Mídias Digitais; Eletrônica Automotiva; Eletrônica Industrial; Estradas; Fabricação Mecânica; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da Produção Industrial; Gestão da Qualidade; Ambiental; Informática para Negócios; Jogos Digitais; Logística; Logística Aeroportuária; Mecânica Automobilística; Mecânica de Precisão; Mecanização em Agricultura de Precisão; Mecatrônica Industrial; Processos Químicos.

De acordo com as Fatecs, o curso com maior concorrência é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ao todo, o curso conta com 15,65 candidatos inscritos por vaga.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular Fatec na íntegra.

