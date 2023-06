Fatty Mahomes: Uma versão de 400 libras do Chiefs QB pode vencer tudo?

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes não é necessariamente conhecido por sua velocidade. Apesar de carregar um quadro de 6 pés e 225 libras, no entanto, ele é um dos jogadores mais esquivos na posição.

MMGum YouTuber que toca louco, decidiu colocar o QB à prova no início deste ano. Ele criou uma versão mais curta e pesada de Mahomes para avaliar seu desempenho contra a elite NFL times. O quarterback do Chiefs manteria todos os outros atributos, mas agora mede 1,80 metro e pesa 180 quilos.

Patrick Mahomes faz um impressionante home run em Kansas City no Celebrity Game

Mahomes, 27, conseguiu ganhar o MVP da liga em sua primeira temporada como titular do Chiefs, então ele ainda era basicamente um novato. Um ano depois, Kansas City venceu o Super Bowl com ele no centro.

No jogo de simulação, Mahomes ganhou o prêmio de Jogador Mais Valioso em seu ano de estreia e levou os Chiefs à vitória no Super Bowl no ano seguinte.

É seguro dizer que “Fatty Mahomes” ainda ganharia pelo menos um anel, uma prova da grandeza do quarterback, porque ele tem tantos pontos fortes que alguns pontos fracos não o afetariam.

Quem é o quarterback mais gordo da história da NFL?

Mahomes está do lado mais pesado quando se trata de tipos de corpo QB, mas não é “gordo” de forma alguma.

Há pelo menos um punhado de zagueiros ativos que pesam mais que Mahomes, incluindo Josh Allen. A maioria dos QBs mais pesados ​​​​são obviamente também alguns dos mais altos.

Mahomes é 60 quilos mais leve que Jared “Hefty Lefty” Lorenzeno quarterback mais pesado que já jogou na NFL.

Depois de se aposentar, Lorenzen chegou a pesar 500 libras e iniciou uma jornada de autoaperfeiçoamento em 2017. Infelizmente, ele morreu em 2019 aos 38 anos devido a vários problemas renais e cardíacos.