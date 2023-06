FCM-MG realiza provas neste domingo (18)

A FCM-MG, Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, é uma instituição de nível superior particular. A sede principal da faculdade está situada em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

A instituição oferece uma grande quantidade de cursos para os estudantes. Mas, o principal destaque da FCM-MG é o curso de Medicina, disputado por estudantes de todo o Brasil.

As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM-MG serão aplicadas neste domingo, dia 18 de junho. Assim, é fundamental que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM-MG. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2023/2 FCM-MG: provas são aplicadas domingo

O Vestibular de Medicina da FCM-MG prevê a realização de uma prova presencial no dia 18 de junho de 2023, a partir das 9h. A duração máxima da prova será de 5 horas.

Os candidatos irão realizar as provas do vestibular nas seguintes cidades: Araxá, Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros e Varginha, no estado de Minas Gerais. O exame também será aplicado em Goiânia/GO, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP e Vitória/ES.

No Comprovante Definitivo de Inscrição, liberado no dia 12 de junho de 2023, os candidatos poderão consultar informações sobre data e horário e local de realização das provas, além do próprio número de inscrição do candidato.

O exame será fromado por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados no ensino médio e também por uma redação. As questões serão divididas da seguinte forma:

Prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Redação: 10 questões de Língua Portuguesa, 5 questões de Literatura, 5 questões de Inglês e redação;

Prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias: 20 questões de Biologia, 5 questões de Física e 10 questões de Química;

Prova de Matemática e suas tecnologias: 5 questões de Matemática.



Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM-MG para mais informações sobre a realização da prova presencial.

Vestibular de Medicina 2023/2 FCM-MG: o que levar no dia da prova?

O tempo mínimo para realização da prova é de 2h30. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova a partir das 7h30min levando um documento de identificação original com foto atualizada e o próprio Comprovante Definitivo de Inscrição impresso. Conforme as informações divulgadas pelo edital do vestibular, o ingresso no local de realização da prova será permitido até às 8h30min.

Além disso, conforme o edital do vestibular, os candidatos não deverão levar nenhum tipo de material escolar próprio no dia da prova, como canetas ou lápis. Todo o material necessário para a realização da prova será fornecido pela FCM-MG, que deixa claro que o Caderno de Respostas deverá ser respondido somente com caneta esferográfica azul ou preta.

Vestibular de Medicina 2023/2 FCM-MG: próximos passos

Depois da realização da prova presencial, todos os candidatos deverão aguardar até o dia 19 de junho, segunda-feira, quando será divulgado o gabarito preliminar do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM-MG. O documento estará disponível no site do vestibular da FCM-MG.

Os candidatos poderão enviar pedidos de recursos quanto ao gabarito preliminar. Após a análise dos recursos, a FCM-MG irá divulgar o gabarito definitivo no dia 28 de junho.

Por fim, a divulgação do resultado final do vestibular irá acontecer no dia 14 de julho, a partir das 17h.

Vestibular de Medicina 2023/2 FCM-MG: vagas disponíveis

Através do vestibular 2023/2, a FCM-MG irá oferecer 44 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Belo Horizonte, MG.

Todos os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.