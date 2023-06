FCM/RJ aplica provas do Vestibular de Medicina neste domingo (25)

A FCM, Faculdade de Medicina de Campos, é uma instituição de ensino superior privada. A principal sede da faculdade está situada cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da FCM/RJ é o curso de Medicina, tradicional e muito disputado por candidatos de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 serão realizadas neste domingo, dia 25 de junho. Assim, é muito importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina da FCM/RJ. Confira!

Vestibular de Medicina FCM/RJ: provas serão aplicadas neste domingo

O Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos.

A prova será aplicada neste domingo, dia 25 de junho de 2023, a partir das 9h. Os candidatos podem consultar o local de realização do exame no cartão de confirmação de inscrição (CCI), documento que foi divulgado no dia 15 de junho de 2023.

No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher uma cidade para realização das provas. As opções eram: Campos dos Goytacazes, Niterói e Rio de Janeiro e Vitória. Além disso, eles deveriam também ter optado por uma língua estrangeira para a prova. Serão oferecidas duas opções: Inglês ou Espanhol.

A prova do Vestibular de Medicina da FCM/RJ será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

12 questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

20 questões de Biologia/Química;

10 questões de Física/Matemática;

10 questões de Geografia/História;

8 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).



Você também pode gostar:

É importante destacar que, para evitar problemas com a folha de respostas e a correção da prova, os candidatos deverão assinalar as respostas somente com caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.

Por fim, a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/RJ também será composta por uma proposta de redação. Os candidatos deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo em língua portuguesa sobre um tema atual proposto pela banca examinadora. O texto deverá conter, no máximo, 25 linhas e terá nota variando de 0 a 100 pontos.

Os candidatos devem ter levado ao local de prova caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média, com tinta azul ou preta, documento original de identificação usada na inscrição e o CCI (cartão de confirmação de inscrição).

Mais informações sobre a prova presencial do processo seletivo podem ser encontradas no edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM.

Vestibular de Medicina FCM/RJ: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a FCM irá oferecer 26 vagas para o curso de gradução em Medicina ministrado na sede principal da universidade em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas terão início no dia 14 de agosto de 2023.

Puderam participar do processo seletivo somente os candidatos que já concluíram ou que irão concluir ainda em 2023 o ensino médio. Dessa maneira, os candidatos “treineiros” não puderam concorrer à uma vaga por meio do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM.

Vestibular de Medicina FCM/RJ: próximos passos

O gabarito preliminar da prova do Vestibular de Medicina da FCM/RJ será divulgado ainda neste domingo, dia 25 de junho. Todos os participantes poderão solicitar a revisão do gabarito preliminar até esta segunda-feira, dia 26 de junho.

Por fim, o resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM será divulgado no dia 21 de julho de 2023. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrículas entre os dias 24 e 26 de julho.