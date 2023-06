FEI recebe inscrições para Vestibular via notas do Enem

A Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros (FEI) está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 para ingresso de novos alunos no 2º semestre deste ano. Conforme divulgado pela FEI, as oportunidades são para os cursos de Administração, Ciência da Computação e diversas Engenharias.

De acordo com a instituição, os processos seletivos abertos são o Vestibular via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), transferência externa e portador de diploma.

Vestibular via notas do Enem

Ainda conforme as orientações da FEI, os interessados em participar da seleção via notas do Enem poderão se inscrever até as 23h00 do dia 25 de junho (horário de Brasília), próximo domingo.

As inscrições deverão ser feitas de maneira virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da instituição. Além dos dados pessoais, o requerimento solicita dados escolares dos candidatos. Também no momento da inscrição o candidato deve informar a opção de curso desejada e a edição do Enem com a qual deseja se inscrever.

Para se inscrever os estudantes precisam ter o Ensino Médio completo e ter feito uma das edições do exame realizadas entre os anos de 2018 de 2022.

Após realizar o preenchimento do formulário de inscrição, para efetivar o cadastro nesse processo seletivo, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o último dia de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Para fins de classificação, a instituição usará as notas obtidas pelos candidatos na prova de redação e também nas quatro provas objetivas do Enem:



Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular via notas do Enem está prevista para o dia 29 de junho. Nesta data a instituição divulgará a relação de convocados para as matrículas.

Os aprovados deverão realizar as matrículas no período de 29 de junho a 4 de julho de 2023, com a apresentação de todos os documentos solicitados pela FEI através do edital de matrícula.

Transferência Externa e outras modalidades

O processo seletivo por Transferência Externa é exclusiva para estudantes que estão matriculados em cursos de graduação de outras instituições de ensino superior. Além disso, a FEI permite a participação de portadores de diploma.

Conforme o cronograma, para essa modalidade de ingresso, a FEI receberá as inscrições até as 23h50 do dia 21 de julho, através do site do Vestibular FEI. A confirmação da inscrição se dá somente mediante o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 20,00 (vinte reais).

Os aprovados nessa modalidade de seleção terão até o dia 28 de julho de 2023 para realizar as matrículas.

Além dessas duas modalidades mencionadas acima, a instituição realizou também o Vestibular 2023 tradicional, com aplicação de provas (on-line e presenciais) sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio no dia 4 de junho. A instituição divulgou o resultado no dia 12 de junho, enquanto as matrículas dos aprovados foram recebidas entre 12 e 14 do mesmo mês.

Matrículas

Os aprovados nesses processos seletivos para ingresso no 2º semestre letivo deste ano deverão se matricular nos períodos estabelecidos pela FEI para garantir a vaga. De acordo com a instituição, os documentos necessários para o registro acadêmico são os seguintes:

Certidão de Nascimento ou de Casamento;

RG (Cédula de Identidade), CPF, e Título de Eleitor;

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;

Comprovante de residência;

Foto 3×4 (recente).

