Fernando Alonso vende sua Ferrari Enzo… por uma quantia astronômica

Aembora inicialmente parecesse que Fernando Alonso não conseguiu vender sua Ferrari Enzo exclusiva, a casa de leilões responsável pela venda, Monaco Car Auctions, encontrou um comprador para o cobiçado carro esporte italiano.

Não só isso, mas a transação foi feita por um valor astronômico, conforme anunciado pelo diretor da empresa.

A Ferrari Enzo, conhecida como ‘Scocca n.1’, por ser a primeira carroceria fabricada deste modelo (que faz parte da Ferrari Olympus junto com a 280 GTO, F40, F50 e LaFerrari) finalmente mudou de mãos.

A compra aconteceu fora do leilão, a troco de nada menos que 5,4 milhões de euros.

Leilões de carros em Mônaco

Preço especial para uma Ferrari especial

Este valor está em linha com a estimativa que a Monaco Car Auctions fez para o leilão inicial desta viatura (entre 5 milhões de euros e 5,5 milhões de euros), que terminou sem que o preço de reserva definido para a viatura fosse atingido.

Isso também aconteceu com 27 dos outros 52 lotes que foram licitados.

A venda final, porém, chegou a um valor digno do carro de que estamos falando.

Além de ser a unidade 1 (certificada pela Ferrari Classiche) e pertencer à coleção particular do bicampeão espanhol, destaca-se também pela baixa quilometragem: apenas 4.800 quilómetros.

O Ferrari Enzo é um dos carros mais exclusivos que já saiu da fábrica de Maranello. Sua produção foi limitada a 399 unidades e seu interior foi repleto de tecnologia derivada de Fórmula 1.

Ferrari

Além disso, o carro veio com uma surpresa. Os participantes do leilão puderam ver uma mensagem em vídeo que Alonso ele mesmo gravou para seus novos proprietários, na qual explicou sua experiência com o espetacular hipercarro italiano.

“Significa muito para mim, eu me diverti muito com o carro, é uma obra de arte mágica”, Alonso disse.

“Cuide do carro e divirta-se.”

A casa de leilões, por sua vez, felicitou-se por conseguir uma venda tão notável e em linha com as suas próprias avaliações.

“Atingir um número tão alto para um carro de proveniência tão distinta demonstra ainda mais nossa capacidade de alcançar preços líderes de mercado para alguns dos melhores carros do mundo”, explicou Laurent Blometfundador e diretor da Monaco Car Auctions.