Ferrari anuncia contratação “top”… mas para 2025

Ferrari já prepara o seu projeto a longo prazo, sabendo que vai ficar sem dois dos seus principais homens: David Sanchez irá para McLarene Laurent Mekies tomará as rédeas em AlphaTauri.

Diante disso, Fred Vasseur revelou que o ‘Cavalo Empinado’ já está a recrutar pessoal de alta capacidade, lembrando que têm de cumprir a cláusula de ‘licença de jardinagem’ da F1.

Esta cláusula estabelece que um membro da equipe deve esperar alguns meses antes de passar para outra equipe.

Com isso em mente e conhecendo a natureza da Fórmula 1, Vasseur está jogando o jogo longo, ao mesmo tempo em que tenta melhorar o time o mais rápido possível.

“Mas a realidade do nosso negócio é que, quando você quer dirigir um pouco o barco, não somos mais ágeis. Sabemos que, se queremos recrutar, não estamos falando em dias, estamos falando em anos”, disse. Vasseur disse à mídia reunida no Grande Prêmio do Canadá.

“Contratei um cara importante há algumas semanas para entrar em 2025. Ele só trabalhará no carro em 2025 e 2026.

“Parece uma longa espera. Mas, por outro lado, se você não fizer isso, será ainda pior em seis meses.

“Você tem que aceitá-lo como básico da F1. Se você parar em um estágio, significa que vai adiar ainda mais o impacto.”

Ferrari pede paciência

Fred Vasseur evitou revelar o nome da contratação que fará com o time italiano, pois sua intenção não é criar um grande conflito.

O executivo suíço está frustrado por não ter conseguido mostrar o seu melhor em 2023, mas está levando a sério apesar das reclamações que recebeu dos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc.

“Nunca desistirei desta porque, para nós, consertar é a melhor maneira de entender e evitar erros”, disse Vasseur.

“Com certeza, quando você está desenvolvendo, está tentando desenvolver diferentes áreas e está tentando fazer um trabalho melhor no carro. Mas acho que o problema que temos não é uma questão de detalhes.

“Estamos desenvolvendo o carro nessa direção para tentar obter consistência e ter algo um pouco mais fácil de pilotar. Passo a passo estamos indo na direção certa.”