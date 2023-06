FGTS BLOQUEADO? Entenda o que pode estar acontecendo com o saque-aniversário

Recentemente, um novo problema vem sendo enfrentado por muitos brasileiros em todos os estados: ao verificar a possibilidade de sacar o dinheiro do Fundo de Garantia, percebe-se que o saque-aniversário do FGTS está bloqueado. Porém, muitas pessoas não têm compreendido por que isso está acontecendo e o que pode ser feito nesses casos. Por isso, trouxemos diversas informações com o intuito de ajudá-lo com relação a isso. Veja a seguir e saiba mais!

FGTS bloqueado? Entenda o que pode estar acontecendo com o seu saque-aniversário

Apesar de não ser muito comum, a verdade é que há brasileiros que têm enfrentado o bloqueio do saque-aniversário do FGTS, o que é um grande contratempo em muitos casos. Afinal, muitas pessoas aguardam esse pagamento para colocar alguma conta em dia ou organizar as finanças da casa de alguma forma. Por isso, o bloqueio tem se tornado uma grande surpresa desagradável.

No entanto, é importante ter em mente que em muitos casos esse bloqueio ocorre por conta de questões judiciais. É o caso de problemas com pensão alimentícia, por exemplo. Se o cidadão não tem feito o pagamento da pensão nos dias adequados, poderá ter o seu FGTS bloqueado por conta disso. Porém, nem sempre o problema judicial é apenas relacionado à pensão em si. Existem outras circunstâncias que também pode provocar esse tipo de bloqueio.

Por conta disso, é muito importante buscar informações mais precisas e específicas para o seu caso. Você pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou mesmo se dirigir até a agência mais perto da sua casa, munido com os seus documentos pessoais, a fim de questionar o que pode estar acontecendo, visando compreender melhor a situação para poder tomar as medidas ideais para o caso.

Existe outro motivo para o bloqueio, além de questões judiciais?

Se você ficou assustado com a ideia de ter FGTS bloqueado por conta de algum problema judicial, calma! Antes de se preocupar por antecipação, frisamos que é muito importante que você busque mais informações específicas sobre o seu caso. Até porque, nem sempre o bloqueio tem relação com alguma questão judicial. Outros fatores podem estar desencadeando o problema, fazendo com que o dinheiro permaneça retido. São casos como:

Solicitação do empregador: Todos os meses, o seu empregador precisa fazer o pagamento do FGTS. Porém, pode ser que em um mês ele acabe depositando a mais, acidentalmente. Nesse caso, ele poderá solicitar, junto ao FGTS, a restituição do valor excedido. Isso fará com que o saque do seu FGTS fique bloqueado por um tempo, até que a situação se solucione.

Todos os meses, o seu empregador precisa fazer o pagamento do FGTS. Porém, pode ser que em um mês ele acabe depositando a mais, acidentalmente. Nesse caso, ele poderá solicitar, junto ao FGTS, a restituição do valor excedido. Isso fará com que o saque do seu FGTS fique bloqueado por um tempo, até que a situação se solucione. Empréstimo de antecipação: Se você optou por algum empréstimo de antecipação do seu FGTS, o seu saldo ficará retido por conta disso. Afinal, é como se você já o tivesse sacado em outro momento. Por conta disso, é muito importante sempre ficar atento às decisões tomadas com relação ao FGTS.

Se você optou por algum empréstimo de antecipação do seu FGTS, o seu saldo ficará retido por conta disso. Afinal, é como se você já o tivesse sacado em outro momento. Por conta disso, é muito importante sempre ficar atento às decisões tomadas com relação ao FGTS. Cancelamento do saque-aniversário: Se você cancelou a opção de receber por meio do saque-aniversário, mas se arrependeu da ideia, saiba que o saldo fica bloqueado por, pelo menos, dois anos, até que o saque possa ser solicitado novamente. Sendo assim, esse pode ser mais um dos motivos do bloqueio.



Você também pode gostar:

Na dúvida, busque uma agência da Caixa para entender o que aconteceu.