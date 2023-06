FGV abre inscrições para Vestibular 2024

A FGV, Fundação Getúlio Vargas, é uma instituição de ensino superior particular que foi fundada no ano de 1944 e que possui unidades em diversas capitais brasileiras.

A instituição oferece cursos extremamente conceituados e, dessa maneira, não é de se surpreender que o vestibular que permite o ingresso à uma das sedes da FGV seja muito concorrido.

Se você quer participar da próxima edição do vestibular da FGV, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular 2024 já estão abertas.

Assim, para te ajudar a participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da FGV. Confira!

Vestibular FGV 2024: inscrições já estão abertas

As inscrições para a próxima edição do vestibular da FGV já começaram. Porém, você pode fazer a sua inscrição com calma, uma vez que o prazo termina em 20 de outubro.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio da página dedicada ao Vestibular 2024 no site da FGV. Para ajudar os participantes, a FGV oferece também um passo a passo da inscrição, disponível no mesmo portal.

Vestibular FGV 2024: modalidades de participação

Para facilitar o ingresso dos candidatos na FGV, a instituição está oferecendo diversas modalidades de participação nesta edição do vestibular.

Além do vestibular tradicional, os candidatos também poderão concorrer às 1.405 vagas da FGV usando a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, ou a pontuação em um exame internacional (SAT, IB, etc). Essas duas modalidades são válidas para todas as unidades da FGV.



Também é possível ingressar nos cursos da Escola de Políticas Públicas e Governo (EEPG) e na Escola de Economia de São Paulo (EESP) via Olimpíadas do Conhecimento.

A maior novidade é o “vestibular por demanda social e diversidade”, uma nova modalidade criada este ano e que visa criar oportunidades para os candidatos que concluíram o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino ou com bolsa integral em uma escola particular. Além disso, a modalidade é dirigida aos candidatos que também se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

A modalidade estará disponível para os cursos de graduação em Administração e de Administração Pública da FGV, em Brasília, e da FGV de São Paulo, e também ao curso de Direito, da FGV de São Paulo.

Cada uma das modalidades possui um calendário e, dessa forma, é importante ficar atento às principais datas mencionadas em cada edital.

Vestibular FGV 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular da FGV deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, os valores não são os mesmos para todos os participantes, variando conforme a data do pagamento e a modalidade escolhida.

Os candidatos que optarem pelo vestibular, pelo vestibular de demanda social e diversidade ou pelo processo seletivo internacional deverão pagar uma taxa de R$ 75,00 se o pagamento for efetuado até o dia 11 de agosto. A partir do dia 12 de agosto, o valor a ser pago será de R$ 150,00.

Já os participantes que optarem pelo uso da nota do ENEM ou pelo ingresso via Olimpíada do Conhecimento da FGV EPPG deverão pagar R$ 25,00 até o dia 11 de agosto e R$ 50,00 depois dessa data. Os candidatos aos cursos da FGV EESP e FGV Direito (São Paulo) e os interessados na modalidade modalidade Olimpíada do Conhecimento da FGV EESP pagarão R$ 75,00 até 11 de agosto e R$ 150,00 a partir do dia 12 do mesmo mês.

Por fim, é válido mencionar que a FGV também irá oferecer a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que cursaram o ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola particular. O benefício deverá ser solicitado no momento da inscrição.

Vestibular FGV 2024: prova presencial

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial” deverão realizar uma prova presencial nos dias 15 e 16 de novembro.

Os exames serão aplicados nas seguintes cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba, (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), São Luís (MA), Uberlândia (MG) e Manaus (AM). Os candidatos deverão optar por uma cidade no momento da inscrição.

A primeira prova será composta por questões objetivas e por questões discursivas, enquanto a segunda prova será um exame oral.