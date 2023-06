FIFA fecha acordos de transmissão para evitar ameaça de apagão no Reino Unido para WWC

FA IFA está nos estágios finais para garantir os acordos de direitos de mídia com ambas as BBC e ITV para a próxima Copa do Mundo Feminina. Esse desenvolvimento é um alívio, pois mitiga o risco de um possível apagão do torneio em importantes mercados europeus.

De acordo com um relatório de Bloomberg, os acordos propostos exigirão que as emissoras paguem cerca de US$ 9 milhões a US$ 10 milhões para obter os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina. Embora esse valor represente apenas cerca de 6% do que foi pago pela Copa do Mundo masculina de 2022 no Catar, ele representa um marco significativo no crescimento contínuo do futebol feminino.

Inicialmente, o presidente da FIFA Gianni infantino expressou desapontamento com as propostas recebidas pelos direitos da Copa do Mundo Feminina. Algumas dessas ofertas eram tão baixas quanto 1% a 2% do valor do lance para o torneio masculino. Infantino viu essas propostas como um revés para os esforços da FIFA pela igualdade salarial de gênero e se referiu a elas como “insultonas”. Ele até ameaçou um potencial blecaute de transmissão nos países europeus “Big Five”, incluindo Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

No entanto, os acordos com a BBC e a ITV representam um ponto de inflexão na situação. Espera-se que esses acordos abram portas para acordos semelhantes com outras emissoras em toda a Europa, evitando assim o apagão do torneio em mercados cruciais.

WWC ganha força nos EUA

Enquanto isso, nos Estados Unidos, Fox Sports já alcançou um sucesso notável ao vender 90% de seu estoque de publicidade para a Copa do Mundo Feminina. As receitas publicitárias da rede estão atualmente superando as do torneio de 2019 em 50%. Os Estados Unidos farão aquela que é vista como a partida mais esperada da fase de grupos, em uma revanche contra a Holanda, que será transmitida em horário nobre.

A Seleção Feminina dos EUA, vencedora das edições de 2015 e 2019, estará em busca de um inédito terceiro título consecutivo do WWC quando o torneio começar em 20 de julho.