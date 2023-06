Fila das celebridades do calor: Neymar e Conor McGregor torcem por Jimmy Butler

jogo 4 do Finais da NBA de 2023 Entre o calor de Miami e Denver Nuggets no Kaseya Center na noite de sexta-feira, muitas celebridades de primeira linha sentaram-se na quadra, incluindo estrelas do futebol Neymar Jr. e UFC lutador Conor McGregorque estavam torcendo por Jimmy Butler.

Neymar, 31, foi visto cumprimentando Butler antes da partida, assim como fez no jogo 3. Outras estrelas presentes incluem uma estrela do futebol Vinícius Jr., artistas musicais Ozuna e J. Balvinalém de comediante Chris Tucker.

Fila das celebridades do calor: Neymar volta para torcer por Jimmy ButlerNACHO GARCIA

Houve alguns rumores de que Inter Miaminova assinatura de, Lionel Messiia estar presente no Jogo 4, mas não apareceu.

Uma partida antes, fila de celebridades no Kaseya Center incluída Shakiraque dizem estar namorando F1 motorista Lewis hamilton.

Algumas outras celebridades presentes incluem o rapper Lil Wayne, o técnico do Kentucky John Calipari, o ator Forest Whitaker, o jogador da WNBA A’ja Wilson, o quarterback do Chicago Bears Justin Fields e os gêmeos Cavinder.

O primeiro jogo de Conor McGregor na NBA

McGregor, 34, deu uma entrevista rápida para a equipe de mídia social do Heat e confirmou que estava torcendo por Miami, apenas no caso de seu agasalho vermelho não denunciá-lo.

A conta oficial do Heat no Twitter excluiu o vídeo, levando alguns a acreditar que não querem mais trabalhar com McGregor.

Os fãs do Heat vaiaram McGregor quando ele anunciou um acordo de patrocínio com o Miami durante um tempo limite.

Ele nocauteou o mascote do time no que parecia ser uma brincadeira, mas algo mais deve ter acontecido, já que apagaram o vídeo.