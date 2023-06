Filho de Bam Margera é motivação para ficar sóbrio, esposa afastada permite que eles conversem

Bam Margerafilho de Fénix está inspirando-o a se desintoxicar e ficar sóbrio após uma parada psiquiátrica … e sua ex-esposa está permitindo que ele fale com seu filho novamente.

Nikki Margeraadvogado de, David Glassdisse ao TMZ … ela deu luz verde para Bam e Phoenix começarem a se comunicar, e eles estão conversando pelo FaceTime enquanto Bam está na reabilitação.

Somos informados de que as sessões de FaceTime de Bam com Phoenix estão sendo moduladas por um dos terapeutas de Bam… e, até agora, as coisas estão indo bem.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … Bam ainda está em tratamento em um dos Lamar Odomde reabilitação, e Nikki não está falando com ele nas ligações do FaceTime.

Tem havido muita rixa entre Bam e Nikki desde que ela pedido de separação judicialincluindo uma série de textos raivosos que Bam enviou recentemente para ela, então não é uma surpresa que ela esteja evitando as ligações.

Nossas fontes dizem que Bam geralmente domina as conversas do FaceTime com Phoenix, de 5 anos, com papai normalmente falando por cerca de 5 minutos.



01/06/23