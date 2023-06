Filho de Khloe Kardashian e Tristan tinha sobrenome Kardashian no nascimento, depois mudou

Fontes com conhecimento direto nos dizem Tatum Thompson – como ele é agora conhecido – inicialmente era legalmente um Kardashian. Nossas fontes dizem que Tatum também não era seu primeiro nome, embora não tenhamos certeza de qual primeiro nome Khloe originalmente escolheu para o garoto.

Quanto ao motivo pelo qual Khloe pode ter tomado a decisão inicial de deixar Tristan fora das coisas – parece bastante claro … como relatamos, Tristan conseguiu outra mulher , Maralee Nichols grávida depois que Khloe e Tristan decidiram seguir em frente com uma barriga de aluguel para carregar Tatum.

Obviamente, as coisas melhoraram desde então, e é quase certo que Khloe decidiu mudar o nome legal de Tatum para incluir Thompson.

Como relatamos em várias ocasiões, Khloe e Tristan são pais incríveis … participando de eventos juntos com a filha Verdadeiro o tempo todo. Fomos os primeiros a relatar que Khloe e Tristan estavam na casa de True graduação pré-K semana passada … junto com ex Kylie dar Travis Scott e família inimiga Blac Chyna.