Filho de Roseanne Barr defende comentários sobre negar o Holocausto e diz que é sarcasmo

Roseanne Barr está sofrendo muito por aparentemente negar o Holocausto … mas seu filho diz que seus comentários controversos no podcast estão sendo tirados do contexto e ela estava apenas sendo sarcástica.

Aqui está o acordo … Roseanne continuou Theo Von O podcast de , “This Past Weekend”, e um clipe de sua conversa está se tornando viral, com pessoas acusando-a de ser anti-semita.

No clipe, que o filho de Roseanne diz carecer de contexto, ela diz … “E essa é a verdade. E ninguém morreu no Holocausto também. Essa é a verdade. Isso deveria acontecer. Seis milhões de judeus deveriam morrer agora porque eles causar todos os problemas do mundo. Mas, isso nunca aconteceu.”