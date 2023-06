FIM DE JUNHO com GRANDE NOTÍCIA para quem paga a conta de luz

Com a obtenção desta nova medida exclusiva, é viável alcançar um desconto máximo de 65% no montante total da sua fatura de energia elétrica. Descubra todas as especificidades referentes a este programa inovador e aprenda como efetuar sua inscrição para aproveitar as vantagens proporcionadas na conta de luz.

Representando uma das maiores despesas atualmente para os cidadãos do Brasil, a tarifa referente ao fornecimento de eletricidade pode gerar obstáculos no final de cada mês. Nesse sentido, esse programa governamental assegura certas reduções no valor da cobrança na conta de luz.

Entretanto, existem algumas obrigações que devem ser atendidas a fim de que o abatimento no boleto de energia seja concedido. Assim, acompanhe-nos para obter informações minuciosas sobre quem tem direito a se inscrever e usufruir desses benefícios.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Frente à conjuntura econômica e às tarifas aplicadas nas faturas de eletricidade, o Governo Federal disponibiliza a Tarifa Social de Eletricidade. Nesse sentido, essa medida busca proporcionar vantagens e descontos às famílias de baixa renda.

Aos consumidores que se encaixarem nos critérios estabelecidos, será viável efetuar a solicitação de participação no programa. Dessa maneira, os descontos variam de 65% a um mínimo de 10%, dependendo da quantidade de energia consumida.

Para requerer a inclusão na Tarifa Social, é suficiente que o interessado entre em contato com a distribuidora de energia elétrica do seu estado. Além disso, é necessário solicitar os documentos exigidos para a apresentação do pedido.

Quem pode ter descontos na conta de luz?

Os interessados em aderir ao programa devem atender aos seguintes critérios. Confira abaixo:

Ter idade igual ou superior a 65 anos;

Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) devido à condição de pessoa com deficiência;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda igual ou inferior ao salário mínimo;

Também estar inscrito no CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, e ser portador de doença ou deficiência grave que exija o uso de equipamentos elétricos para tratamento.



Ao atender a pelo menos um desses requisitos, já é possível solicitar a participação no programa de desconto na fatura de energia elétrica. Dessa forma, será possível usufruir dos benefícios proporcionados pelos descontos na tarifa mensal.

Como economizar a energia elétrica?

Para economizar na conta de luz, existem diversas dicas que podem ser seguidas. Algumas das principais dicas encontradas nos resultados da busca são:

Aproveite a iluminação natural – Procure explorar as janelas, mantendo as cortinas bem abertas, de modo a garantir a entrada de luz natural nos cômodos. Assim, você evita ter que acender lâmpadas durante o dia, por exemplo. A própria escolha da coloração de paredes e teto influencia. Prefira tons mais claros, pois eles refletem a luz mais facilmente;

Troque suas lâmpadas – Na hora de pensar em formas de economizar energia elétrica, é preciso levar em conta a troca das lâmpadas de sua residência. Isso porque esse tipo de iluminação é responsável por cerca de 20% do consumo de energia elétrica em uma casa. As lâmpadas de LED são mais eficientes e duráveis do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes;

Desligue aparelhos eletrônicos – Quando não estiver usando aparelhos eletrônicos, desligue-os da tomada. Isso evita o consumo de energia em modo stand-by, que pode representar até 12% do consumo total de energia elétrica de uma casa;

Evite o uso desnecessário de ar-condicionado – O ar-condicionado é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica em uma casa. Por isso, evite usá-lo desnecessariamente e, quando precisar usá-lo, regule a temperatura para um nível confortável e não muito baixo;

A manutenção regular de aparelhos como geladeira, ar-condicionado e chuveiro elétrico pode ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica. Verifique se as borrachas da geladeira estão em bom estado, limpe os filtros do ar-condicionado e regule a temperatura do chuveiro elétrico para um nível confortável.

Além dessas dicas, é importante lembrar que pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença na conta de luz. Por exemplo, apagar as luzes ao sair de um cômodo, evitar acender lâmpadas durante o dia e estipular metas de economia para a família são algumas das sugestões encontradas nos resultados da busca.