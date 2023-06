Finais da NBA 2023: Quem tem homecourt nas Finais da NBA 2023 para os próximos jogos?

Denver Nuggets conseguiu um feito extraordinário na Conferência Oeste ao vencer Lebron James e a Los Angeles Lakers em uma série de quatro jogos.

Essa conquista é um marco histórico para o Denver Nuggets ao garantir sua primeira aparição nas finais da NBA.

Em contraste, o calor de Miami conseguiu evitar que uma potencial vantagem de 3 a 0 na série desaparecesse, evitando uma reviravolta histórica do celtas de Boston. Depois de celtas ganhou três jogos consecutivos para empatar a série, o Aquecer saiu vitorioso em um jogo emocionante 7.

Quem tem homecourt nas finais da NBA 2023 para os próximos jogos?

As finais da NBA, como todas as quatro rodadas dos playoffs, seguem um formato de série melhor de sete que está em vigor desde 2003. As finais utilizam uma estrutura 2-2-1-1-1, onde o time com o melhor recorde hospeda os jogos 1, 2, 5 e 7, enquanto o time adversário hospeda os jogos 3, 4 e 6.

Denver Nuggets começou forte garantindo uma vitória por 104-93 em sua quadra no Jogo 1. No entanto, o calor de Miami conseguiu igualar as finais da NBA ao vencer uma partida disputada, 111-108, no jogo 2 em Denver.

Em um feito histórico, Nikola Jokic e Jamal Murray fez história nas finais da NBA ao se tornar o primeiro par de companheiros de equipe a conseguir um triplo-duplo cada. Suas performances excepcionais levaram o pepitas para uma vitória convincente por 109-94 sobre o calor de Miami no Jogo 3, permitindo-lhes recuperar a liderança da série.

jokic entregou uma linha estatística extraordinária de 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências, um feito que nunca havia sido alcançado na história das finais da NBA desde o início do rastreamento de assistências.

Murray contribuiu com impressionantes 34 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, garantindo seu rebote final apenas nove segundos antes do final do jogo. Isso significa que Denver recuperou a vantagem de jogar em casa para os próximos jogos.