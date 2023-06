Finais da NBA: a festa de Miami em Denver, o status de Herro e as últimas antes do jogo 3

Tele calor de Miami prepare-se para receber o Denver Nuggets para o Jogo 3 (quarta-feira, 20h30 ET). O Heat conquistou o respeito do mundo da NBA com seu desempenho corajoso ao longo de todos os playoffs. Enquanto isso, seu rival sempre demonstrou respeito pelos campeões da Conferência Leste de 2023.

Michael Malone diz o Denver Nuggets tem que “transformar o negativo em positivo”, ao mesmo tempo em que diz que seu time dominou os primeiros três quartos de ambos os jogos. Enquanto isso, jokic quer dissipar a ideia de que o Miami Heat não é um bom time de tiro: “Não podemos deixá-los abertos, eles são muito mortais e perigosos”.

O mais recente antes do jogo 3 das finais da NBA, de Miami.NG

Isso resume Denver’s visão de um time que eles nunca menosprezaram, como alguns especialistas fizeram, nas finais da NBA de 2023. O Nuggets adiou sua partida para Miami até segunda-feira para dar uma chance ao time de descansar. O ponto alto da viagem, até agora, foi um jantar de luxo no veterano de Jeff Green lar.

Quanto ao Miami, Tyler Herro foi descartado para o jogo de quarta-feira. Embora ainda haja uma chance de ele retornar para o jogo 4 de sexta-feira. Alegadamente, Herro não tem certeza se pode contribuir nesta fase, uma visão não compartilhada por seus companheiros de equipe Kevin Love e Duncan Robinson.