Finais da NBA: Champion Nuggets, aperto de Bruce Brown e arrependimento de Jimmy Butler

Tele Denver Nuggets são seus Campeões da NBA de 2023. Primeiro título da franquia Colorado de 46 anos, e muito merecido.

Os Nuggets foram os melhores ao longo da temporada regular e também conseguiram impor sua lei nestas finais. Incluindo o jogo 5, uma luta que se tornou difícil para eles contra um calor de Miami que fez uma abordagem muito defensiva e complexa. O jogo físico do Heat quase levou a série ao jogo 6… mas no final isso não aconteceu.

Um merecido título da NBA para o Nuggets

As duas equipas sofreram um remate de três, num jogo que se disputou disputado maioritariamente no paint. Apesar de tudo, Denver foi capaz de selá-lo nos últimos minutos. Eles ficaram para trás no placar muitas vezes, mas a equipe de Michael Malone acabou sabendo como superar o espetacular último quarto de Jimmy Butler.

Butler havia desaparecido nos três períodos anteriores, mas recuperou a vida no quarto e somou 21 pontos. Depois do jogo, o Aquecer astro ainda estava otimista disse que está convencido de que seu time vai ganhar um título da NBA em breve.

No final, foi um jogador de banco como Bruce Brown que selou a vitória nas últimas posses.

Não foi o melhor jogo de Jokic ou Murray

Não era de Nikola Jokic melhor jogo, apesar do duplo-duplo do sérvio, e que ele ganhou merecidamente o MVP. Também não foi o melhor jogo de Jamal Murray, apesar de também ter alguns números excelentes. Foi, em suma, uma verdadeira vitória da equipe.

É a consolidação de um projeto que começou em 2015, primeiro com a chegada de Jokic e Malone. Jamal Murray depois aterrissando em 2016. Em 2018, chegou Michael Porter Jr., e foi assim que eles incluíram jogadores gradualmente e tiveram paciência.

Os Nuggets apostaram neste projeto, num grupo de jogadores, para um treinador que, para ser sincero, hoje podemos considerar estar entre os melhores da NBA.

Menção notável para o Miami Heat

Menção notável para o calor de Miami, time que não fez uma boa temporada regular, estava muito instável, mas quando chegou o momento chave era o time mais empolgante desses playoffs. Eles estavam prestes a forçar o sexto jogo, então tiro o chapéu para o que o time da Flórida conquistou nos últimos dois meses.