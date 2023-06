Finais da NBA: Max Strus entrou no modo DJ durante a sessão de treinamento do Miami Heat

Tele Finais da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets estão empatados, e nesta quarta-feira, no Jogo 3, Jimmy ButlerBam Adebayo e cada membro da equipe do Heat estará ansioso para aproveite a Kaseya Center.

E a atmosfera em Miami não poderia ser melhor. As festividades continuam e o show do treino desta terça foi dado pelo ala-armador Max Strusque começou a festa e trouxe suas habilidades de DJ para improvisar com uma mistura que define o clima.

Usando o equipamento musical da equipe, Strus executou alguns truques melódicos acompanhado por Gabe Vincent. Alguns de seus companheiros de equipe também entraram rapidamente no clima entre os efeitos musicais.

Max Strus – A Imprensa

Depois de se recuperar de uma lesão, Max Strus está curtindo o momento com Calor de Miami. Com muito trabalho duro, ele conseguiu se tornar um iniciante e é uma parte muito importante do sucesso da equipe liderada por Jimmy Butler.

No jogo 2, o ala-armador colaborou com 14 pontos e seis assistências durante Vitória do Miami Heat por 111 a 108 sobre o Denver Nuggets na Arena Bola. Depois de se classificar em oitavo na Conferência Leste, a vitória naquele jogo fez os torcedores do Heat acreditarem que conseguir outro anel é possível.

Jogo 3 das Finais da NBA terá lugar nesta quarta-feira às 7:30 pm ET. Calor de Miami, com certeza, chegará motivado o suficiente para somar a sua segunda vitória sobre o Nuggets.