Finais da NBA: Miami já venceu a NBA?

Tele calor de Miami estão voltando, prontos para agitar a quadra mais uma vez. E desta vez, eles têm alguns negócios inacabados com o celtas de Bostonque levou a melhor em uma exaustiva série de sete jogos durante o ano passado Finais da Conferência Leste.

Mas a situação mudou e o Heat saiu por cima este ano, selando o acordo com uma vitória por 4-3. Agora, vamos falar de campeonatos. Quantos anéis o Heat tem nos dedos? Bem, eles têm um sólido três em seu currículo.

Eles estão empatados no ranking do campeonato com o Detroit Pistons e a Philadelphia 76ers, todos ostentando três fichas brilhantes. Este ano, eles pretendem quebrar o equilíbrio e adicionar outro campeonato à sua já impressionante coleção de troféus. A última vez que ergueram o cobiçado troféu foi em 2013, quando lutaram contra o incentivo de São Antônio em um confronto emocionante de sete jogos, vencendo por 4–3.

E isso não é tudo. O Aquecer fez uma aparição memorável nas finais apenas alguns anos atrás, em 2020, quando não conseguiu fechar o acordo e ficou aquém do poderoso Los Angeles Lakersperdendo a série por 4 a 2.

História do campeonato do Miami Heat

Agora, vamos mergulhar na história do campeonato. Aqui está o resumo:

2006: O Heat derrotou o Dallas Mavericks, vencendo a série por 4-2.

2012: Eles dominaram o Oklahoma City Thunder, conquistando uma sólida vitória por 4-1.

2013: O Heat se envolveu em uma batalha épica com o San Antonio Spurs, triunfando com uma vitória por 4-3.

Mas nem tudo é sol e arco-íris. O Heat também teve sua parcela de desgosto. Confira essas derrotas nas Finais da NBA:

2011: Eles caíram para o Dallas Mavericks, perdendo a série por 2–4.

2014: O San Antonio Spurs levou a melhor, vencendo a série 1-4.

2020: O Lakers provou ser muito forte e o Heat foi eliminado com uma derrota na série por 2–4.

Portanto, o Miami Heat não é estranho ao maior palco do basquete. Enquanto se dirigem para sua sétima participação nas Finais na história da franquia em 2023, eles pretendem gravar seu nome ainda mais fundo nos livros de recordes.