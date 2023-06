Finais da NBA: recapitulação do jogo 4 de Miami, o Nuggets está a uma vitória da história da franquia

TO Denver Nuggets venceu o jogo 4 aqui em Miami. Eles estão 3-1 no Finais da NBA e eles têm a chance de se tornar campeões na próxima segunda-feira no jogo 5 diante de sua torcida na Ball Arena.

Hoje à noite, assistimos a um jogo incrível do Denver Nuggets. Hoje não foi sobre Nikola Jokic ou Jamal Murray. Esta noite foi sobre os outros caras e eles foram quase perfeitos. 27 pontos de Aaron Gordon… Os 11 pontos de Bruce Brown no quarto período. Isso foi o suficiente para impedir o possível retorno do Miami Heat.

Nunca vi esse nível de consistência em um quarto período aqui em Miami nesses Playoffs da NBA. Onde o Bucks e o Celtics caíram… o Nuggets prosperou.

O Denver Nuggets venceu o jogo 4 das finais da NBA de forma espetacular.LAPRESSE

O Nuggets está a apenas uma vitória de distância

Esta noite vimos uma equipe incrível. O Nuggets está mais perto do que nunca de vencer seu primeiro Campeonato da NBA sempre.

O Aquecer, por sua vez, teve uma noite muito ruim na faixa de três pontos, acertando apenas 32% de seus arremessos. Bam Adebayo foi o melhor jogador do Miami. Também vimos uma versão melhor de Jimmy ButlerMas não foi suficiente.

Segunda-feira será o primeiro de três jogos obrigatórios para o Miami realizar um milagre. Já o Nuggets está a uma vitória do dia mais importante da história de sua franquia.