Finalmente, os fãs desesperados dos Cowboys estão culpando Jerry Jones pelo desempenho medíocre do time.

Ta versão 2023 do Dallas Cowboys está gerando muito buzz, com muitos acreditando que eles têm o que é preciso para fazer uma corrida séria no Super Bowl. as adições de Brandin Cooks e Stephon Gilmorejuntamente com ataque defensivo Conheça Smithaumentaram as expectativas para a equipe.

No entanto, nem todos os torcedores do Cowboys compartilham o mesmo otimismo. O gosto amargo das duas últimas derrotas nos playoffs para o São Francisco 49erscom Dak Prescott como zagueiro, ainda perdura. Alguns fãs duvidam que os Cowboys possam levar para casa um troféu do Super Bowl.

Um post do Reddit gerou uma discussão sobre se Dallas finalmente quebrará seus 30 anos Campeonato NFC seca em 2023. Um torcedor afirmou corajosamente que isso não acontecerá até que o proprietário Jerry Jones está fora de cena: “Dallas nunca verá um anel até que Jerry esteja morto.”

Outros torcedores do Cowboys se juntaram à conversa, compartilhando suas opiniões sobre as chances do time chegar ao jogo do campeonato da NFC. Parece que muitos fãs não estão com grandes esperanças para a versão 2023 de Dallas, apesar da conferência NFC ser relativamente fraca fora de Filadélfia e São Francisco.

Quais são as expectativas para os Cowboys nesta temporada?

Depois de uma entressafra produtiva sem grandes perdas de jogadores (além de Zeke Elliott), e as notáveis ​​adições de Cooks e Gilmore, junto com Mazi Smith reforçando a defesa de corrida, Dallas parece pronto para o sucesso. No entanto, eles enfrentam um difícil desafio na competitiva NFC East, onde todas as equipes fizeram melhorias.

O águias sofreram alterações significativas com a saída de vários titulares e novos coordenadores. O Gigantes e Comandantes reforçaram suas listas e Washington adicionou Eric Bieniemy como coordenador ofensivo.

Apesar da dura competição divisional, os Cowboys têm um elenco construído para vencer agora e um novo esquema ofensivo sob o comando do técnico/jogador. Mike McCarthy.

Embora muitos fãs estejam entusiasmados com as possibilidades, esse grupo específico no Reddit não compartilha do mesmo otimismo. Eles acreditam que a temporada já está condenada, mesmo antes de começar. Parece que as opiniões sobre as chances dos Cowboys em 2023 estão divididas entre seus fãs apaixonados.