fique um expert no assunto

Você sabe o que fazer com suas plantas no tempo frio? Esta é a época do ano em que suas plantas farão uma pausa no crescimento, quando exigirão menos água e menos manutenção em geral. Por isso que hoje, diremos como cuidar de suas plantas no tempo frio e deixar você um expert no assunto.

Você não tem que assistir impotente, enquanto suas plantas de interior murchem com os ventos frios e as temperaturas abaixo de zero. Para mantê-las saudáveis e bonitas, você precisa ajustar a maneira como você cuida delas.

Tome as precauções básicas agora mesmo!

Como cuidar de suas plantas no tempo frio?

Na sequência, apresentaremos algumas opções para cuidar de suas plantas no tempo frio, e ficar expert no assunto.

Diminua a dosagem de água

É preciso entender que as plantas requerem menos água porque há menos luminosidade no ambiente. A saúde e a longevidade de uma planta melhorarão proporcionalmente com sua exposição à luminosidade.

Os raios do sol são mais fracos no tempo frio, as plantas precisam de menos água do que na primavera e no verão, quando estão crescendo ativamente.

Em vez de seguir um cronograma, você deve verificar as condições do solo antes de regar. Se estiver úmido, aguarde mais alguns dias antes de verificar novamente. Você pode verificar com a ponta do dedo ou investir em um medidor de umidade.



Fique atento à luminosidade do sol

No tempo frio, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo do que nas outras estações, por isso que existe menor iluminação natural.

Mas, a maioria das plantas é capaz de se adaptar às alterações sazonais. Para auxiliar no seu desenvolvimento, coloque suas plantas mais próximo das janelas, para poderem absorver o máximo de luminosidade possível. Se as plantas estão enterradas no solo, procure abrir espaço para que elas fiquem mais iluminadas pelo sol natural.

Além disso, gire os vasos uma vez por semana para que toda a planta fique exposta ao sol.

Haverá folhas caindo

Apesar dos seus melhores esforços, algumas das folhas das plantas que você cuida no tempo frio irão cair, principalmente em espécies que ficam em locais abertos.

Este fato é perfeitamente normal, pois as plantas estão se ajustando aos níveis de luminosidade mais baixos de seus ambientes fechados, perdendo folhas para compensar a falta de luminosidade e, por sua vez, de comida.

Uma pequena dosagem de queda de folhas também é normal, se suas plantas passam o ano inteiro em casa.

Mantenha um ambiente ameno e evite grandes oscilações de temperatura

Ao cuidar as plantas no tempo frio, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é garantir que elas não fiquem em temperaturas muito frias ou muito quentes.

Essas alterações, mesmo se durarem apenas temporariamente, podem ser problemáticas. Assim, é essencial mantê-las longe de correntes de ar frio, aquecedores e outras fontes de ar quente, pois isso pode causar estresse nas plantas, levando a danos e até ressecá-las.

Limpe o pó das folhas

Os meses frios de tempo frio podem contribuir para a poluição e condensação do ar interno. Este fato, leva a um acúmulo de sujeira e poeira nas folhas de suas plantas, reduzindo a dosagem de luminosidade que as atinge.

E lembre-se: como os dias são curtos, quanto mais luminosidade as plantas puderem absorver, melhor.

Limpe suavemente as folhas com uma flanela macia e umedecida com água uma vez a cada poucas semanas. Outra coisa que você pode fazer, é levar a planta próxima à pia ou debaixo do chuveiro e deixar a água cair rapidamente nas folhas.

Faça uma pausa no adubo

Durante o tempo frio, a maioria das plantas de casa descansa e cresce muito lentamente, se é que cresce. Desta forma, poucas são as novas folhas ou caules que estão se desenvolvendo, e assim, suas plantas não precisam de adubo, justificando a pausa na adubação.

Já na primavera, à medida que as plantas absorvem mais radiação do sol, recomece com a adubação, para dar o impulso de energia de que precisam para começar a crescer ativamente novamente.

Cuidado com para pragas das plantas

Mesmo no tempo frio, pragas como pulgões e cochonilhas podem causar estragos em suas plantas.

Ao cuidar as plantas durante o tempo frio, lembre-se de girar as folhas e observar a base cada vez que você regar. Fique de olho nas folhas também. Se você se depara com alguma praga, pode matá-la pisando nela ou usando uma bola de algodão embebida em álcool. Você também pode usar um inseticida ou óleo de neem se a infestação for severa.

Suas plantas adormecem no tempo frio, e por isso, procure mantê-las sempre úmidas, e aguarde a primavera, para vê-las se desenvolvendo novamente.