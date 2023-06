Flau’jae Johnson, estrela do LSU Hoops, sonha com uma colaboração de rap com J. Cole

Primeiro, um campeonato da NCAA… a seguir – uma colaboração com J. Cole ?!?

estrela de aros LSU Flau’jae Johnson diz que espera que seja exatamente assim que sua vida vai acontecer … andaimes TMZ Sports que depois de ajudar os Lady Tigers a ganhar um título, ela agora está de olho em fazer música com o rapper “All My Life”.

Se você não conhece – além de ser uma das melhores jogadoras de basquete feminino do país … Johnson também é uma rapper – e muito talentosa nisso.

Na verdade, a jovem de 19 anos é tão boa no microfone… ela já assinou com a Roc Nation – e Lil Wayne até disse durante o torneio da NCAA em abril que queria trabalhar com ela em um futuro próximo.