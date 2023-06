Flipside ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Flipside, empresa de soluções de conscientização para segurança da informação, está com algumas ótimas oportunidades de emprego no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados e seus respectivos locais:

Analista de Conteúdo Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Planejamento Sr. – Focado em eventos – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de TI Jr. – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Executivo (a) de Contas I (hunter) – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica: Realizar calls para qualificação de oportunidades comerciais. Realizar reuniões (online e presenciais) com clientes e prospects. Realização de propostas comerciais; Atualização de CRM (Pipedrive), detalhando todos os indicadores de evolução da negociação.

Mais sobre a Flipside

Sobre a Flipside, é interessante frisar que a empresa está há mais de 10 anos traduzindo o conhecimento em Segurança da Informação em soluções de conscientização. Isto é, a Flipside é a maior organizadora de eventos e conferências de hacking e segurança da informação do Brasil.

Além disso, todos os anos milhares de líderes, profissionais, entusiastas, estudantes e curiosos passam por seus projetos. Realiza eventos especializados na área de segurança da informação, hacking e tecnologia por todo o país.

Por fim, segmentados e altamente qualificados, seus eventos alcançam milhares de pessoas e contam com a participação de palestrantes nacionais e internacionais. A Flipside atua no terceiro pilar da segurança: nas pessoas. Ou seja, através do conhecimento queremos mudar comportamentos.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: