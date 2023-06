Floyd Mayweather, John Gotti III acampa ringue de tempestade e briga depois que Kenny Bayless cancela a luta

Incapaz de impedir que Floyd Mayweather e John Gotti III se comportassem no ringue, o árbitro Kenny Bayless cancelou o evento principal da exibição Mayweather x Gotti III de domingo.

Mas Gotti III não estava pronto para parar de lutar e o caos se instalou.

A equipe de Mayweather rapidamente saltou para o ajudante do ex-campeão de boxe quando Gotti III ameaçou continuar lutando após a ligação de Bayless, e isso levou a equipe de Gotti III a atacar o ringue, resultando em uma briga feia que interrompeu prematuramente o evento de exibição desleixado em a sexta rodada.

Desde o início, os oficiais lutaram para conter os acampamentos dos lutadores, atrasando a luta de oito assaltos por vários minutos, quando as comitivas se recusaram a liberar os corredores para os córners. Então as coisas ficaram pessoais quando as provocações incessantes de Mayweather – de Gotti III e da considerável comitiva que apareceu para apoiá-lo – irritaram o ex-lutador de MMA. Gotti III não fez mais o papel de vítima infeliz enquanto amaldiçoava repetidamente Mayweather, que simplesmente sorria e continuava a zombar de seu oponente amplamente superado.

Bayless tentou baixar a temperatura antes da fatídica 6ª rodada, repreendendo os dois cantos por continuarem conversando. Gotti III reclamou com Bayless sobre um chute na nuca enquanto seu corner tentava acalmá-lo.

Mas quando Mayweather voltou à sua rotina, Gotti III perdeu a calma e o segurou em uma gravata, prendendo outro braço como se preparasse para o tipo de ataque que pode ser permitido na jaula do MMA. Essa foi a gota d’água para Bayless e, quando os oficiais de segurança contiveram o corpo a corpo, o feed de transmissão no pay-per-view da Zeus Network foi cortado para um cartão de título.

De todas as exibições que deram a Mayweather uma vitória prolongada após sua carreira condecorada (e o tipo de oportunidades de ganhos multimilionários geralmente reservadas para competições profissionais), o evento de domingo no FLA Live em Sunrise, Flórida, foi um novo ponto baixo.