Floyd Mayweather recebe ‘Cinturão da Liberdade’ de junho após Gotti Melee

Floyd Mayweather apesar de ser atacado no ringue por João Gotti III após a luta, ainda foi capaz de compartilhar um momento legal com seu parceiro de negócios de longa data, com os dois homens recebendo um cinturão Juneteenth personalizado em um corredor dos fundos do local.

A cerimônia deveria acontecer originalmente dentro do ringue, mas o subsequente briga tornou isso impossível. Ainda assim, a lenda do 50-0, juntamente com o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, apresentou o CEO jas mathur com o Cinturão da Liberdade do Campeonato Mundial de Boxe.