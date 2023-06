Floyd Mayweather vs. John Gotti III destaques do vídeo da luta completa

Assista Floyd Mayweather x John Gotti III destaques completos do vídeo da luta de seu confronto principal no domingo à noite, cortesia de vários canais.

Mayweather x Gotti aconteceu em 11 de junho na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida. O campeão de boxe do Hall of Fame Floyd Mayweather e o veterano do MMA que virou boxeador John Gotti III colidiram em uma luta de exibição. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da Zeus Network.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Rodada 1: O início da luta foi um pouco atrasado desde que a comitiva de 8.000 pessoas de Mayweather – incluindo o ex-astro do Red Sox David Ortiz – está cercando o ringue, mas agora eles não podem se mover da área do ringue. É um engarrafamento, senhoras e senhores! Incrível. O engarrafamento diminuiu um pouco e partimos. Mayweather acerta seu jab repetidas vezes no topo e está apenas descarregando em Gotti III, que dá seu primeiro soco depois de ser atingido cerca de 25 vezes. “Money” está sorrindo quando os dois lutadores erram, Mayweather acerta um jab no corpo e começa a acertar uma enxurrada de combinações, um overhand de direita, mas Gotti responde com um chute de sua autoria. Rodada termina, claramente a favor de Mayweather. MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. Rodada 2: A segunda rodada começou – caso você não saiba, são rodadas de dois minutos. Os cânticos de “Gotti” estão ficando cada vez mais altos, já que Mayweather está parado na frente de Gotti com um enorme sorriso no rosto, sabendo que não será atingido. Mayweather acerta a mão direita, Gotti parecendo um pouco perplexo enquanto Mayweather continua a evitar tudo que vem contra ele. Um par de combinações encontra a marca de Mayweather e o sino toca. MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 20-18 Mayweather. Rodada 3: Após o término da rodada, Mayweather foi para a seção de torcida de Gotti e começou a torcer pelo próprio “Gotti”. Gotti avançando um pouco mais, dando mais alguns socos, mas Mayweather apenas continua a brincar com Gotti, então acerta uma série de socos no corpo. Gotti agarra, Mayweather volta para o corpo, evita os tiros de Gotti, sorri para ele, balança a cabeça para Gotti e mostra a língua para ele também. Sei que é uma exibição, mas deve ser frustrante para Gotti. MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 30-27 Mayweather. Rodada 4: Mayweather nem parece estar suando muito. Gotti balança uma grande esquerda e Mayweather usa esse movimento de cabeça para evitar antes de responder com um grande uppercut. Mayweather acertando à vontade, até mesmo acertando socos cortantes na cabeça de seu oponente, seguidos de um jab certeiro. Gotti vai até o corpo antes de falar um pouco com Mayweather, que fica feliz em obedecer enquanto dá um soco no rosto de Gotti. Duas mãos esquerdas, uma grande mão direita e uma combinação excessivamente confiante de Mayweather encerram outra rodada completamente unilateral. MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 40-36 Mayweather. Rodada 5: O replay mostrou que Gotti realmente acertou um gancho de direita no final da quarta. Grande swing e um erro do multi-veterano CES MMA. Mayweather tem Gotti nas cordas e acerta um jab duplo e outra combinação. Gotti agarra, o árbitro tenta separar, mas não consegue. Mayweather diz ao árbitro: “Vou continuar fodendo essa merda”, o que gerou uma reação irada de Gotti. Outra rodada dominante de Mayweather termina com uma conversa fiada e o árbitro avisando Gotti sobre a conversa. O treinador de Gotti diz ao árbitro para dizer o mesmo a Mayweather. As coisas esquentando. MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 50-45 Mayweather. Rodada 6: O árbitro Kenny Bayless diz aos lutadores para cuidarem de suas bocas e eles se agarram. Bayless tentando separar de novo, ele não consegue, ele para a luta. Gotti vai atrás de Mayweather novamente depois que a luta é encerrada e todo o inferno está solto. Ambas as comitivas estão no ringue em uma escaramuça. O que diabos aconteceu? Gotti está fora do ringue, Mayweather também, mas suas equipes ainda estão lutando no ringue. A equipe de Gotti não está recuando, mas agora eles estão percebendo que estão em desvantagem de cerca de 7.000 para 20. A ordem parece ter sido restaurada à medida que o anel se esvazia. Os fãs na arena estão tão confusos quanto todos os que assistem no pay-per-view. O árbitro Kenny Bayless está sendo ouvido explicando que alertou os dois lutadores várias vezes sobre a conversa fiada e que não teria problemas em interromper a luta, e ele o fez. Resultado Oficial: Árbitro interrompe a luta no Round 6 porque ambos os lutadores não ouviram as instruções sobre conversas inúteis





Fonte: mma fighting