Floyd Mayweather x John Gotti III: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

O MMA Fighting tem os resultados de Mayweather x Gotti III ao vivo para o cartão de luta Floyd Mayweather x John Gotti III na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida.

Quando o evento principal começar, por volta das 23h ET, confira nossas atualizações ao vivo rodada a rodada de Mayweather x Gotti III para nosso blog ao vivo do evento principal. Será um concurso de exibição de oito rodadas. Aposte no boxe no DraftKings Sportsbook.

Floyd Mayweather (50-0) vai competir em sua sétima exposição de boxe. Mayweather dominou Aaron Chalmers em sua última apresentação em fevereiro.

John Gotti III (2-0) vem de sua segunda vitória de sua curta carreira no boxe. Ele derrotou Alex Citrowske por nocaute técnico em janeiro. Gotti III, neto do chefe da máfia John Gotti, também tem um recorde profissional de MMA de 5-1.

Confira os resultados de Mayweather x Gotti III abaixo:

Placa principal (Zeus Network LIVE agora)

Floyd Mayweather Jr. contra John Gotti III

Ulysess Diaz x Khalas Karim

Jarrel Miller vs. Antonio Zepeda

Hector Lombard vs. Eric Turner (boxe sem luvas)

J’Hon Ingram x Ryan Allen

Kamari Burnside derrotou. Brendan Jackson por nocaute – 3ª rodada