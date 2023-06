Floyd Mayweather x John Gotti III: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting tem atualizações ao vivo de Floyd Mayweather x John Gotti III para uma exibição de boxe, que acontece na noite de domingo na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23:00 ET na The Zeus Network. Confira nossa página de resultados de Mayweather x Gotti III para descobrir o que aconteceu na eliminatória. Aposte no boxe no DraftKings Sportsbook.

Floyd Mayweather compete em sua sétima exposição de boxe desde a compilação de um recorde de carreira de 50-0 como profissional. Ele dominou a estrela da realidade que virou lutador de MMA, Aaron Chalmers, em sua última apresentação em fevereiro.

John Gotti III (2-0) vem de sua segunda vitória de sua curta carreira no boxe. Ele derrotou Alex Citrowske por nocaute técnico em janeiro. Gotti III, neto do chefe da máfia John Gotti, também tem um recorde profissional de MMA de 5-1.

Confira Floyd Mayweather vs. blog ao vivo do evento principal abaixo:

Pessoal, este foi um dos eventos mais estranhos que já vi. O co-evento principal entre Ulysess Diaz e Khalas Karim estava programado para oito rounds e, por algum motivo, se tornou uma luta de nove rounds – uma luta de exibição em que não havia vencedor.

Blueface agora subiu ao palco para uma performance pré-evento principal, onde ele está cantando metade da letra sobre a música real. Com a maneira como o resto deste evento foi, isso se soma.

