Foi assim que Maria Guardiola parabenizou o pai depois de vencer a Liga dos Campeões

On sábado, 10 de junho, Pep Guardiola e Cidade de Manchester fez história. Cidade conquistou a primeira Liga dos Campeões da sua história sob o comando do técnico espanhol, que já soma três títulos da Liga dos Campeões e uma nova tripla após a que conquistou com Barcelona.

eles batem Inter 1-0 na final em Istambul, com golo de um espanhol, Rodri. Foi um triunfo que os adeptos do treinador comemoraram, incluindo a sua filha, Maria Guardiola.

Ela dedicou várias histórias ao pai. Primeiro com um “f*** sim”, logo após a partida, e depois ela postou uma edição do momento dele em Barcelona e na Inglaterra com: “O maior”.

Pep também deixou várias frases para lembrar depois de vencer a Liga dos Campeões, primeiro com uma mensagem para Real Madrid: “Não deixe Real Madrid fique complacente, estamos 13 Ligas dos Campeões atrás, vamos conquistá-los”.