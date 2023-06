Foo Fighters surpreende a todos em Glastonbury tocando sob um nome diferente com convidados especiais e um novo baterista

Fãs do Foo Fighters que compareceram Glastonbury ficaram surpresos quando sua banda favorita tocou sob o nome de ‘The Churnups’. Foo Fighter subiu ao Palco Pirâmide do festival depois que a programação do festival dizia estar esperando pela banda ‘The Churnups’.

Do Palco Pirâmide, a banda liderada por Dave Grohl falou sobre uma estranha carta publicada na conta do próprio músico no Instagram, onde de próprio punho ele agradeceu aos fãs pelo apoio.

“Todas as noites, quando vejo você cantando, isso me faz cantar mais forte. Quando eu vejo você gritando, Isso me faz gritar mais alto. Quando vejo suas lágrimas, isso me leva às lágrimas. E quando vejo sua alegria, isso me traz alegria. mas, eu vejo você… e é bom ver você, agitando essas emoções juntas“. Ele escreveu, deixando uma dica do que poderia ser a aparição do Foo Fighters no Glastonbury 2023.

Uma vez que ficou claro quem seria ‘Os Churnups’ no palco, o Foo Fighters show em Glastonbury 2023 foi cheio de emoções, pois milhares de fãs viram pela primeira vez a participação de Josh Freeseque apenas algumas semanas atrás foi apresentado como o novo baterista do grupo.

Além disso, Violet Grohl subiu ao palco para cantar um dueto com o pai após 75 minutos de show e, juntas, cantaram “Mostre-me como“, uma música que Dave escreveu para a mãe de Violet, que morreu no ano passado.

No final de seu conjunto de nove peças, incluindo “Meu heroi” em uma versão curta, bem como “Everlong“com dedicação Taylor Hawkinsque morreu em Colômbia ano passado.

Os Churnups apareceram em Glastonbury 2023

Os fãs foram rápidos em trazer ‘Os Churnups‘ o apoio de que precisavam com algum amor de seus seguidores mais fiéis.