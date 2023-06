Forró tradicional, estilizado e música sertaneja agitam público do Arroche o Nó 2023

O resgate dos festejos juninos em Penedo tem a marca da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, com espaço aberto ao público e inclusão da diversidade no super evento que injeta recursos na economia local.

Do forró tradicional ao estilo ‘sofrência’, a programação do Arroche o Nó valoriza artistas penedenses e atrações de nível nacional, todo mundo utilizando a mesma estrutura, dos camarins ao palco Gérson Filho, homenagem ao forrozeiro penedense Rei dos 8 Baixos.

Na segunda noite da festa que não era realizada há mais de dez anos na cidade ribeirinha, Santana Baião da Penha (artista natural de Penedo, radicado em Aracaju-SE) deu um show na abertura da programação de quarta-feira, 28.

Em seguida, mais penedenses no palco do Arroche o Nó 2023. A banda Fio Dental desfilou seu repertório, apresentação que poderia ter acontecido em outra cidade.

“A gente tinha um show em Pernambuco e disseram que nossa data seria no dia 28, aí Roseval decidiu tocar em Penedo porque é a nossa terra, a nossa cidade e porque somos queridos e amados aqui”, disse a cantora Sandra Moreno sobre a decisão do empresário da banda, elogiando ainda a realização do evento e sua estrutura.

Como nunca se fez antes nos eventos promovidos pela Prefeitura de Penedo, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) abre mais espaço para artistas penedenses, colocando a cantora Rikielly Souza entre as atrações.

Com 12 anos de carreira, Rikielly preparou um repertório especial para os festejos juninos, como se viu no show que antecedeu a apresentação de Jonas Esticado e da dupla Garota Sertaneja, atrações que fecharam a segunda noite de festa.

Neste feriado de São Pedro, o Arroche o Nó 2023 começa com apresentação da quadrilha junina penedense Chapéu de Couro, na tenda cultural da área dos festejos. Já no palco Gerson Filho, os shows ficam por conta de Maxylene Cruz, Kel Monalisa, Love do Bom, Eric Land e banda Face Nova.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa