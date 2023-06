Fortuna de Gabe Plotkin: Quão rico é o novo proprietário do Charlotte Hornets?

Gabriel Plotkin foi o fundador e ex-chefe da Melvin Capital Management, uma empresa de fundos de hedge com sede em Nova York, de acordo com a Forbes.

Plotkin era anteriormente um proprietário minoritário do Hornets. Ele começou a comprar ações da equipe em 2020. De acordo com a Sportskeedia, Jordan e Plotkin já foram parceiros de investimento anteriormente. Eles alegam que Plokin perdeu $ 500 milhões do dinheiro de Jordan.

Plotkin e Melvin Capital tornou-se um tanto infame em 2020 por estar no centro de uma controvérsia envolvendo as ações da GameStop e o serviço de corretagem Robinhood. Os usuários do Reddit tinham como alvo a GameStop como uma empresa a vender, e a Melvin Capital estava do outro lado dessas negociações.

Patrimônio líquido de Gabe Plotkin

Celebrity Net Worth estima que o patrimônio líquido de Plotkin esteja em torno $ 400 milhões a partir de 2021. Não está claro o quanto o patrimônio líquido de Plotkin mudou nos últimos dois anos.

Em 2022, Plotkin anunciou que o fundo fecharia depois de perder bilhões de dólares quando investidores amadores se coordenaram para comprar ações da GameStop, elevando o preço, informou o Times.