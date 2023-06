Fortuna de John Gotti III: Quanto seu pai o deixou e quanto ele tem agora?

EUn para falar sobre João Gotti IIIprimeiro precisamos falar sobre o famoso mafioso John Gotti. Estamos falando do homem que controlava a família do crime organizado mais importante dos Estados Unidos. Os infames Gambino família já foi retratada em vários filmes, muitos deles dirigidos por Martin Scorsese. Gotti III é na verdade neto de John Gotti, ele é uma das pessoas que conseguiu a fortuna do famoso senhor do crime. Seu pai valia cerca de US $ 30 milhões quando John Gotti faleceu aos 61 anos. Desde então, a família Gotti diminuiu drasticamente o nível de influência e fortuna. Mas a fortuna dessa família precisa ser quantificada em sua totalidade, não podemos simplesmente deixar o Gambino família fora do circuito.

O Floyd Mayweather x John Gotti III terminou em uma batalha campal com o público no ringue

Quanto vale a família Gambino?

Embora nunca haja estimativas exatas de quanto a família Gambino realmente valia, diz-se que eles valiam cerca de US $ 500 milhões durante o reinado de John Gotti. Com patrimônio líquido de US$ 30 milhões, John Gotti ficou em nono lugar entre os criminosos mais ricos do mundo. Seu filho e pai de John Gotti III foi colocado em 12º lugar com um patrimônio líquido de $ 10 milhões. Desde Peter Gotti (irmão de John Gotti) morreu de causas naturais aos 81 anos, a família Gambino não era controlada pela família Gotti. Com isso, John Gotti III decidiu construir uma carreira no MMA que teve o ápice quando aceitou lutar Floyd Mayweather Jr. em uma luta de boxe de exibição que terminou em caos.

Floyd Mayweather precisa ser extremamente cuidadoso quando está trollando alguém de uma das famílias criminosas mais poderosas da história da América. Ainda que João Gotti III não tem mais nada a ver com o crime, ele ainda mantém suas ligações com mafiosos italianos. Mayweather não parecia muito preocupado com John Gotti III, que atualmente vale cerca de US $ 5 milhões. Esse número está longe dos US$ 500 milhões que a família Gambino valia em um determinado momento. Atualmente, acredita-se que a família Gambino ainda esteja ativa nos Estados Unidos, mas não é mais controlada pela família Gotti.