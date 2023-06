Fortuna de Jorge Mas: Quão rico é o dono do Inter Miami?

Jorge Mas, principal dono do Inter Miami, soltou a bomba do mercado de futebol ao anunciar o primeiro e único Lionel Messi como a nova estrela do clube. Os empresários cubano-americanos estarão em destaque ao lado do craque argentino nas próximas semanas, e seu lucro líquido pode continuar aumentando com todo mundo querendo comprar um ingresso para ver o Messi ou uma camisa com o número 10.

De acordo com a Forbes, Jorge Mas patrimônio líquido antes de Lionel Messi anúncio foi de US$ 1,3 bilhão. Após a contratação do atual campeão da Copa do Mundo da FIFA, sua fortuna aumentou para $ 1,4 bilhão.

Mas é o presidente da MasTec, que é uma empresa de engenharia e construção de infraestrutura que começou com seu pai, Jorge Mas Canosa. Seu pai chegou à Flórida em 1960, em busca de um novo lar, após deixar Cuba como um ferrenho opositor de Fidel Castro.

Ele iniciou Igreja e Torre, que era uma empresa responsável por cabos e instalação de postes telefônicos. Em 1984, transformou-se em MasTec e se transformou em uma construtora multinacional que também fornece manutenção para energia. Hoje em dia, A MasTec está avaliada em cerca de US$ 9,8 bilhões e é basicamente uma das maiores empresas de propriedade hispânica nos Estados Unidos.

Além do mais Inter Miami e MasTec, Jorge Mas também co-fundou Aluguel Neff outra construtora que conseguiu vender para $ 510 milhões lá atrás em 2005.

Depois de adquirir a maioria dos Inter Miami, e estabelecendo um acordo com ex-astro do futebol David Beckham, Mas compartilhou sua visão. “O sonho é fazer de Miami a porta de entrada do futebol, não só do sul da Flórida, mas das Américas”, afirmou. E agora, com um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, ele está a um passo de realizar seu sonho.