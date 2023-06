Fortuna de Zachery Ty Bryan: Qual é o tamanho da fortuna do ex-ator de Melhoria da Casa em Bitcoin?

Zachery Ty Bryanconhecido por seu papel como Brad Taylor na série de TV “Reforma residencial“, nasceu em 9 de outubro de 1981, cresceu no Colorado e começou sua carreira de ator com comerciais e anúncios impressos antes de se mudar para a Califórnia. Apesar de ser mais jovem do que o personagem que interpretou seu irmão mais novo em “Home Improvement”, o retrato de Bryan de Brad Taylor ressoou com o público em todo o mundo.

O sucesso de “Home Improvement” levou Bryan a se aventurar no cinema, estrelando filmes como “Coração verdadeiro” ao lado Kirsten Dunst e aparecendo em “A Fúria: Carrie 2” e “Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio.”

Curiosamente, durante seus primeiros dias de atuação, Bryan cruzou caminhos com Brock Pierce, que mais tarde se tornaria bilionário por meio de investimentos em Bitcoin. Inspirado por Pierce, Bryan também fez investimentos iniciais em Bitcoin, que supostamente lhe renderam milhões.

Quando questionado sobre sua fortuna em Bitcoin em uma entrevista em junho de 2023, Bryan não revelou o valor exato, mas reconheceu o impacto significativo que teve em sua situação financeira.

Um pouco de sua vida pessoal

Em sua vida pessoal, Bryan casou com seu amigo do colégio Carly Matros em 2007, e eles têm quatro filhos juntos. No entanto, eles se separaram em outubro de 2020. Vale a pena notar que Bryan ganhou as manchetes quando foi preso em Eugene, Oregon, sob acusações que incluíam supostamente estrangular outra mulher, identificada como sua namorada na época, Johnnie Faye Cartwright. Apesar da prisão, Bryan e Cartwright permaneceram juntos e têm três filhos, incluindo gêmeos.

Nas próprias palavras de Bryan sobre sua situação financeira e investimentos em Bitcoin, ele afirmou: “Sempre tive sorte com meu fundo fiduciário da Home Improvement, mas isso definitivamente mudou as coisas para um lugar diferente. [area] para mim.”

Zachery Ty Bryana jornada de um ator mirim em “Reforma residencial” para explorar papéis no cinema e experimentar os altos e baixos da vida pessoal destaca as complexidades da fama e o impacto das oportunidades financeiras.

Zachery Ty Bryan tem um patrimônio líquido de US $ 5 milhões.