Fotos de ferimentos terríveis de torcedores de Louis Tomlinson atingidos por granizo

Vídeos/fotos das feridas dolorosas dos frequentadores do show foram postados nas redes sociais depois que a apresentação de Tomlinson na noite de quarta-feira parou bruscamente devido às condições climáticas brutais. As costas de um fã estavam cobertas de vergões enormes. 😱

A filmagem mostra uma torcedora com manchas vermelhas do tamanho de bolas de golfe nas costas… outra pessoa com cortes nos dedos e uma terceira cuja perna parece ter sido espancada com um taco.