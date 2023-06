Fowler pretende quebrar a maldição de seu major ao desafiar Clark, McIlroy e Scheffler

EUNos últimos 27 US Opens disputados, o vencedor final começou como líder ou estava no máximo quatro tacadas atrás no início do último dia.

Se essa premissa for verdadeira novamente este ano, a luta não irá além Wyndham Clark, Rickie Fowler, Rory McIlroy, Scottie Scheffler e Harris Englis.

Que sucesso! A tacada genial de um amador surpreende a todos no US Open

O sábado não produziu muitas pontuações baixas, já que os líderes se mantiveram firmes, enquanto a melhor carta do dia foi para Tom Kim, que acertou 66.

Das estrelas, quem mais impressionou no sábado foi Scottie Scheffler. Ele foi muito preciso em quase tudo o que fez, embora sua recompensa tenha sido apenas 68.

Rickie Fowler pretende quebrar a maldição de sua graduação

À frente de Scheffler é co-líder Fowlerum jogador que sem dúvida merece ganhar um major, mas o golfe não dá nada de graça.

Em 2014, Fowler ficou entre os cinco primeiros em todos os quatro majors, o que ninguém havia feito antes, nunca quebrou a barreira.

No jogo curto, o americano é certeiro, mas se Rory McIlroy é legal com seu putt então ele enfrentaria um adversário muito difícil de superar.

Ainda está tudo em aberto rumo ao último dia do US Open de 2023.